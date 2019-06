Domenica 23 Giugno, nel splendida cornice di Piazza dei Signori a Vicenza, si è conclusa la 7° edizione di: ”C’era una volta” un spettacolare concorso di eleganza e bellezza per auto e moda d’altri tempi.

Questo straordinario e prestigioso evento organizzato dall’ Associazione Astego motori d’epoca, in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive, associava alle 26 auto d’ epoca risalenti al periodo compreso dagli anni 30 agli anni 80, altrettante elegantissime e splendide modelle vestite con abiti vintage dello stesso periodo storico.

A vestire le modelle la Signora Antonella Valerio, dell’Atelier Une Nouvelle Vie e Feeling Gioielli mentre per il trucco e acconciature ci pensava il salone Feeling di Sandrigo.

Non mancava il divertimento anche per i più piccoli infatti nella mattinata, i bambini dal 7 ai 12 anni, previa iscrizione hanno potuto partecipare alla 1° edizione di Autopedal una sfida vera e propria su auto a pedali per le quali era stato allestito appositamente un circuito in miniatura simile a quello della Formula 1 di Monza.

Le auto nel primo tragitto (senza le modelle) sono partite da Piazza San Lorenzo hanno attraversato Corso Fogazzaro, proseguendo per Altavilla Vicentina, dove hanno fatto tappa nel piazzale di Villa Morisini per un rinfresco offerto dal Comune.

Rientro a Vicenza con breve tappa fra ali di folla in corso Andrea Palladio per permettere l’abbinamento a ogni auto di una modella, e a seguire l’entrata trionfale con sfilata in piazza dei Signori.

Gli sforzi e l’impegno uniti al lungo lavoro di preparazione di Valter Greggio Presidente di “Astego Motori” e della moglie Roberta, sono stati ricompensati dal grande successo che questa manifestazione ha ottenuto diventando ormai una tradizione per la città di Vicenza.

Incantato e emozionato il pubblico che ha potuto fare un tuffo nel passato con fasti d’altri tempi.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto a Angeli Berici per la chirurgia pediatrica di Vicenza.

www.astegomotoridepoca.it

www.unenouvellevie.it

Fotoreportage

Foto 1 – Le prestigiose auto in Piazza dei Signori;

foto 2 – La gara per i più piccoli, per i vincitori una premiazione con certificato di partecipazione e coppe;

foto 3 – Angeli Berici del sorriso;

foto 4,5 – Tappa a Altavilla Vicentina;

foto 6- Un passaggio per le vie del centro;

foto 7 – Sfilata in Piazza dei Signori;

foto 8 – La mitica 1100 del Comune di Vicenza che scortava ke auto;

foto 9 – Complimenti alle bravissime e professionali modelle;

foto 10 – Gli instancabili Valter e Roberta Greggio, principali ideatori di questo evento.

