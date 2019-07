Il Defilé della Rinascita

Un defilé molto singolare e particolare, ma soprattutto emozionante quello che si è svolto venerdì 28 Giugno, in Piazza dei Signori a Vicenza

Una sfilata di moda “per non lasciarsi sconfiggere” è proprio così che circa 40 coraggiose modelle, pazienti oncologiche dell’ ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa e dell’ ospedale San Bortolo di Vicenza, hanno sfilato in passerella mano nella mano, ma soprattutto con lo sguardo fiero per testimoniare che la bellezza non può essere oscurata dalla malattia.

Assieme a loro sfilavano anche una ventina di donne tra, sindaci, giornaliste, imprenditrici e oncologhe. Partecipavano alla sfilata anche delle parlamentari che per l’occasione hanno tralasciato il proprio credo politico per affiancare queste straordinarie modelle-guerriere.

“Guerriere” si ma anche donne determinate e forti che sfilando volevano far sapere ai circa 400 presenti seduti sotto la passerella e perché no forse anche al mondo intero, che la voglia di combattere non è venuta a meno.

Poco importa se alcune di loro avevano perso i capelli, sfilavano sulla passerella bianca a piedi nudi sorridendo con fierezza.

I capi unici indossati, sono stati realizzati per l’occasione da Silvia Bisconti, scegliendo colori chiari con tessuti dai disegni marocchini e indiani.

Sul capo di tutte un originale turbante di fiori e frutta realizzato da Le conturbanti e Flowers BL

I brani emozionali messi in onda dalla regia durante la sfilata hanno dato una carica di emozione in più e la sfilata si è conclusa sulle note di “Il mio canto libero”

A fine sfilata lunghissimi gli applausi del pubblico, tutti in piedi, fra loro qualcuno con gli occhi lucidi, forse un parente o conoscente di qualche modella, e una volta scese interminabili abbracci con i familiari presenti.

Qualche commento: “sfilare è terapia e per noi è stata una giornata veramente speciale”.

I turbanti sul capo di fiori e frutta: “un vero simbolo di rinascita” e tornando a “Il mio canto libero”….

…..nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto, il “sentimento” di queste straordinarie modelle-guerriere è stato il CORAGGIO

Fotoreportage

Foto 1,10 – Gran finale;

foto 2 – sotto un sole cocente le prove sfilata;

foto 3 – parlamentari, sindaci, industriali, oncologhe, volontari, ripresi durante le prove;

foto 4,5,6,7,8,9 – momenti della straordinaria sfilata:

© Riproduzione Riservata