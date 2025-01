Campionato di calcio serie D Girone H – Casarano Calcio vs Real Acerrana 1-0

Campionato nazionale di calcio Serie D girone H

Casarano Calcio vs Real Acerrana 1-0, stadio G. Capozza a Casarano il 12 gennaio 2025.

Dopo il record di gol da Guinness dei primati nelle ultime 2 partite (15), è bastato un gol del bomber Malcore al 34′ del secondo tempo per far vincere il Casarano e per far mantenere il primato da solo in testa alla classifica.

Un primo tempo non bello per via del terreno di gioco inzuppato dalla pioggia e con l’avversario “l’Acerrana” che chiudeva tutti gli spazi; poi nel secondo tempo con dei cambi entra il Casarano Calcio in campo con tanta determinazione di vincere la partita, sfiorando anche il secondo gol, però come ho detto prima ne basta 1 e non si poteva sperare di più su un terreno in quelle condizioni.

Domenica prossima scontro al vertice contro il Martina che nelle ultime partite ha vinto 10 volte consecutive. Prima della partita il presidente della Acerrana Angelo Guastafierro fa omaggio al presidente del Casarano Calcio, Antonio Sergio Filograna, di un quadro raffigurante la maschera di Pulcinella simbolo di Acerra.

Forza Casarano!

(Pejrò)

