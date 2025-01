Natale a Casarano 2024

Nel giorno della Befana con l’arrivo dei Magi alla grotta della Natività nell’interno del presepe vivente di Casarano, si sono concluse le feste nel periodo di Natale.

Grande è stato il programma natalizio e numerosi sono stati gli eventi di festa per il piacere dei cittadini casaranesi: l’accensione dell’albero in piazza Indipendenza, la tradizionale Novena Musicale dal vivo, che coinvolge tutte le finestre del palazzo dei Domenicani, fino alla vigilia di Natale, la presenza della Band dei Babbo Natale, i teatrini in via Dante, il concerto Gospel in chiesa Madre, i mercatini in piazzetta D’Elia, una mega calza della Befana da Guinness lunga 75 m e senza parlare del Presepe vivente, giunto alla 7ª Edizione, organizzato dall’Associazione Francescana Cantico delle Creature, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con diverse associazioni locali.

Buon 2025 (pejrò).

