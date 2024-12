[[Casarano]], nasce l’associazione dedicata ad Angelica Pirtoli, la più giovane vittima innocente di mafia.

La piccola Angelica fu assassinata a Parabita nel 1991, all’età di 2 anni, assieme alla mamma Paola Rizzello, così nasce in Salento l’associazione dedicata ad Angelica Pirtoli, ritenuta la più giovane vittima innocente di mafia in Italia: aveva solo due anni quando fu uccisa, nel 1991.

L’associazione «Angelica Pirtoli-Semi di Giustizia e Rinascita» è stata inaugurata 5 dicembre, giorno in cui la bimba è nata, nell’auditorium «Gino Pisanò» a Casarano, comune di residenza della bambina, alla presenza dei familiari, dei volontari e di alcuni dei magistrati che hanno contribuito a consegnare alla giustizia i responsabili del delitto di mafia più cruento della storia della Scu.

. L’associazione è nata su iniziativa di Nadia Rizzello, sorella di Paola; e Alessandro Pirtoli, fratello di Angelica. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Roberto Tanisi, Magistrato, già presidente del Tribunale di Lecce, e Maria Francesca Mariano, magistrato, erano loro che hanno firmato nel 2017 la sentenza definitiva all’ergastolo a componenti della SCU.

Per il loro impegno, I Magistrati Tanisi e Mariano sono stati riconosciuti con la tessera onoraria dell’associazione.

Casarano 5 dicembre 2024

© Riproduzione Riservata