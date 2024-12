Casarano Calcio vs Francavilla in Sinni Serie D girone H

La quattordicesima giornata del girone H della Serie D sorride al Casarano.

Con un cielo grigio ma anche su un terreno di gioco pesante , in una partita per lunghi tratti senza emozioni, il Casarano calcio ha battuto il Francavilla in Sinni 1-0.

Gli uomini di mister Laterza, spinti dai cori incalzanti del pubblico del Capozza, le avevano tentate tutte, imbrigliati com’erano nella rete intessuta dai Lucani. Poi la svolta con i cambi: nel finale entra Perez e fa volare il Casarano Calcio in testa alla classifica, approfittando anche dei risultati favorevoli arrivati dagli altri campi.

Il prossimo turno vede il Casarano in trasferta in uno scontro al vertice su un campo difficile come quello degli Ulivi di Andria, distaccata di 2 punti.

Forza Casarano!

© Riproduzione Riservata