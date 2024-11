Casarano Calcio vs Ugento serieD gironeH 2-1

Dopo circa 100 anni il Casarano Calcio e Ugento calcio si sono incontrati a disputare un derby nel campionato di Serie D del girone H con grande rispetto e amicizia.

Le due cittadine del basso salento si distanziano una decina di KM e c’è stato sempre un buon rapporto di vicinato.

Grande Derby grande partita vista al G. Capozza diCasarano serata di sport e di spettacolo sia sul terreno di gioco e sugli spalti, finita 2-1 per il Casarano Calcio, onore di merito al’Ugento di aver tenuto testa per tutta la partita alla corazzata Casaranese.

All’8′ gli ospiti hanno colto il vantaggio grazie ad Ancora, servito da Sanchez. A inizio ripresa la formazione guidata da Mimmo Oliva, è rimasta in dieci per l’espulsione di De Santis, poi il Casarano di mister Laterza al 78′, hanno ristabilito l’equilibrio tramite il calcio di rigore trasformato Loiodice per poi completare la rimonta con il colpo di testa di Opoola (85′). festeggiando così il suo compleanno, Il Casarano del presidente Antonio Sergio Filograna con questa vittoria aggancia in testa alla classifica la Nocerina a quota 26 punti.

