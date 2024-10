Casarano Calcio vs Francavilla 1-0 campionato Serie D girone H

Nella partita di cartello di questo turno di campionato di Serie D girone H, nel derby tutto Pugliese tra Casarano Calcio e Virtus Francavilla, giocato nello Stadio Capozza di Casarano, la formazione locale di Mister Beppe Laterza ha vinto grazie a un rigore al minuto 40 del primo tempo, siglato da Loiodice.

Il Casarano poteva fare altri gol, ma il portiere ospite ha detto di no! Conquista tre punti fondamentali per la classifica generale. Una gara giocata a ritmi alti, vietata ai deboli di cuore. Con questi tre punti, la formazione casaranese del patron Filograna ha agganciato proprio la Virtus Francavilla al secondo posto in classifica, a quattro punti dalla Nocerina che, da domenica scorsa, è in testa alla classifica. Nel prossimo turno il Casarano andrà far visita proprio alla capolista Nocerina.

