Premio D’Annunzio III Edizione Casarano

“Il circolo D’Annunzio” di Casarano, presieduto dalla dr.ssa Maria Nuccio, nasce con l’intento di fornire occasioni di incontro, crescita e arricchimento culturale, ma punta anche alla promozione e alla valorizzazione di professionalità che nel nostro territorio hanno saputo creare occasioni di crescita collettiva con impegno e dedizione.

Questa è anche un’iniziativa che vuole rendere merito a tanti illustri concittadini casaranesi conosciuti in Italia e nel mondo per la loro eccezionale competenza. Torna a Casarano il Premio D’Annunzio, appuntamento fisso nel calendario della rassegna estiva casaranese. Nella splendida piazzetta D’Elia, messa a nuovo da poco, si è svolto l’appuntamento del Premio D’Annunzio, giunto alla sua 3ª edizione.

L’iniziativa, che ormai è diventata un appuntamento fisso nel calendario della rassegna estiva del comune, nasce con l’intento di dare un doveroso riconoscimento alle personalità, legate in qualche modo alla città di Casarano, che si sono distinte in diversi ambiti, raggiungendo straordinari risultati nella loro professione e dando così lustro all’intero territorio.

Le categorie del premio sono: medicina, spettacolo, arte, impegno sociale, premio alla memoria, calcio, cultura, impresa, riscatto al femminile, solidarietà. I premiati sono: il dr. Antonio Orlando, chirurgo plastico: una carriera brillante che lo ha portato a Bristol dove è tra i luminari più apprezzati nell’ambito della sua specializzazione. Per la categoria medicina premio al prof. Stefano D’Errico, anatomopatologo e direttore di medicina legale dell’Asugi, che si è occupato, tra gli altri, dei casi Giulia Cecchettin e Liliana Resinovich.

Premio anche per l’artista salentino Armando Marrocco, pittore e scultore. Un’intera vita dedicata all’arte contemporanea di cui è diventato uno dei principali esponenti.

Tra i premiati anche Giampiero Ruggiero, docente di greco e latino al Liceo Montalcini di Casarano, cultore della materia in didattica del greco, linguista e scrittore specializzato in didattica delle lingue classiche, nonché ideatore del metodo Ruggiero, validato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal comitato scientifico di Unisalento, che punta in modo innovativo all’apprendimento delle lingue classiche.

La storia di Luciana Delle Donne, la manager di estrazione bancaria che dal 2006 ha intrapreso un nuovo, bellissimo viaggio per ridare dignità alle donne detenute attraverso il lavoro con Made in Carcere che è alla base della scelta del conferimento del premio.

Riconoscimenti per il sociale anche a Evangelista Leuzzi con la fattoria pugliese Aps e a Maria Borgia Schirinzi e figli che hanno dato vita ad un istituto di accoglienza per persone con disabilità cognitiva, facendo della loro professione una missione a supporto delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Premio per la categoria impresa a Vanessa Coppola di The Qube, un’azienda di formazione innovativa. Amato dai suoi tifosi, Matteo Legittimo difensore del Casarano, premiato nella serata del 28 luglio. Cuore completamente rosso azzurro non solo perché milita nel Casarano, ma anche perché Casarano è la sua città.

Con Giampaolo Viva de I Malfattori la comicità salentina a tutto tondo, il vernacolo, la spigliatezza, le battute esilaranti che descrivono spaccati di vita tipicamente salentina: per questo a lui va il riconoscimento per la sezione spettacolo.

Due premi alla memoria dedicati a due medici di famiglia che hanno curato intere generazioni di casaranesi. Un ricordo affettuoso di tutta la comunità ai dr. Andrea De Donno e Michele Schirinzi, due medici “vecchio stampo”. Quando il rapporto fiduciario tra medico e paziente era quasi costante ed il medico diventava davvero uno “di famiglia”.

Infine menzione speciale per la cultura a Gabriella Della Monaca, responsabile comunicazione marketing ed eventi speciali della Fondazione La Notte della Taranta per aver saputo far emergere e valorizzare il patrimonio immateriale del Salento, puntando sugli elementi identitari e sul coinvolgimento delle comunità. Alla serata, condotta dalla giornalista Cecilia Leo, ha partecipato il trio Santa Cecilia.

