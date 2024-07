Presentazione nuovo staff del Casarano Calcio 2024/25

Si è svolta presso la Fondazione Filograna a Casarano una conferenza stampa del Casarano Calcio per la presentazione del nuovo organigramma della società, che proverà a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie D. La famiglia Filograna torna dopo 26 anni al timone del Casarano.

Un autentico rassemblement illustrato dal presidente Antonio Filograna Sergio nel corso di una lunga e articolata presentazione, in cui ha affrontato ogni svariato aspetto del nuovo progetto, che lo vede al vertice della Società, pienamente coinvolto e non solo main-sponsor, come lo fu negli anni gloriosi della serie C suo zio Antonio Filograna, il mitico mesciu Ucciu.

Davanti a un’assemblea attenta, composta dai rappresentanti di numerose testate giornalistiche locali e nazionali, Antonio Filograna Sergio ha parlato di una società capace di coinvolgere non solo i propri tifosi, ma anche quelli degli altri paesi, richiamando, così come nel passato, gli sportivi e gli appassionati dei comuni limitrofi.

Per raggiungere quest’obiettivo, saranno messe in atto numerose iniziative in grado di richiamare quanta più gente possibile allo stadio, in primis una sede sociale, nella centralissima via Roma, sede storica del Casarano, in modo da vivere in simbiosi con la città.

Degli aspetti tecnici sono state annunciate soltanto due anticipazioni ossia la conferma del tecnico Giuseppe Laterza e Rivisondoli, quale località del ritiro precampionato; in seguito sono previste altre conferenze-stampa di presentazione, aperte anche ai tifosi.

Queste in dettaglio le cariche: Antonio Filograna Sergio, presidente; Antonino Filograna, vice presidente; Fulvio Navone, direttore generale e responsabile gestione sportiva; Antonio Obbiettivo, segretario generale e vicedirettore generale; Giampiero Schiavano, segreteria organizzativa; Francesco Previtero, gestione amministrativa; Marcello Perdicchia, tesoreria; Leopoldo Esposito, logistica; Dario Primiceri, biglietteria e abbonamenti; Antonio Scarangella e Marcello Margari, rapporti con la tifoseria e Museo; Attilio Pisanò, rapporti con l’Università; Andrea Marsigliante, collaboratore; Giuseppe Pisanò, addetto stampa; Francesco Gnoni e staff, comunicazione; Gigi Garofalo, fotografo; Raffaele Quaranta, coordinatore tecnico settore giovanile; Marco Carrozzo, responsabile settore giovanile; Emanuela Imperiale, segreteria settore giovanile; don Andrea Danese, padre spirituale.

Conduttore della conferenza stampa Bruno Conte (giornalista di Tele Norba )

