Il Grande Abbraccio- Pro Ospedale Casarano

E’ da un po’ di anni da quando la regione Puglia ha deciso di adottare delle restrizione sulla sanità, Casarano sta lottando per la sopravvivenza dell’ospedale civile “Francesco Ferrari”. Con una iniziativa personale da parte del consigliere comunale di Sinistra Italiana, Marco Mastroleo. Sempre dalla parte dei bisogni dei cittadini, sempre a difesa dei diritti. Marco Mastroleo, da molti giorni si è accampato nei pressi dell’ospedale con una “ Tenda dei Diritti. La “Tenda dei Diritti”, che ha suscitato grande attenzione e solidarietà non solo a Casarano, ma anche nei paesi limitrofi. Il 14 e 15 “giugno Marco Mastroleo in collaborazione “Comitato Civico Pro Ospedale Francesco Ferrari” a capo il dott. Claudio Casciaro, hanno organizzato , prima una notte tutti da dormire in tenda e poi il giorno successivo una catena umana di oltre 2000 persone provenienti dai comuni vicini, che hanno accerchiato tutto il perimetro del nosocomio. Sul palco erano presenti vari sindaci del vicinato, l’imprenditore calzaturiero Antonio Sergio Filograna, altri rappresentanti politici.

© Riproduzione Riservata