La Piazzetta delle Panchine Colorate

Il Lions Club e il Leo Club di Casarano, in occasione del 50esimo e del 35cinquesimo anniversario della loro costituzione, hanno donato al comune di Casarano delle panchine colorate istallate nella piazzetta Angelo Petracca.

All’inaugurazione erano presenti il governatore del distretto 108AB e futuro presidente dei Lions Italiani, Leonardo Potenza, il sindaco Ottavio De Nuzzo, il presidente e vice presidente di zona dei Lions Club Giulio Spinelli e Gabriella Marrella, gli alunni di varie scuole, le associazioni locali e le autorità civili e militari.

La scelta della piazzetta Petracca non è stata banale, i colori delle panchine, insieme al monumento con le maioliche colorate, danno una nuova luce più gioiosa e allegra ai cittadini, che frequentano abitualmente la piazzetta.

Ogni panchina colorata è accompagnata da una targhetta con i loghi di ogni associazione che l’ha donata, ogni colore indica il tema di appartenenza: Blu per Diabete, Rosa per il Cancro, Rossa per il Femminicidio, Giallo per l’Endometriosi, Verde per la Fibrosi Cistica, Azzurra per l’Autismo, Lilla per il disturbo del comportamento alimentare, Arancione Inclusiva per la sclerosi Multipla, Viola per il simbolo dell’impegno a portare avanti buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio.

