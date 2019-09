Festa di Santa Maria delle Grazie 2019

A San Giovanni Rotondo, sul Gargano, hanno avuto luogo nei giorni 8, 9 e 10 settembre 2019 i consueti e solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie, sia religiosi sia civili.

Ricoperto per l’occasione da un’artistica sopravveste d’argento, il veneratissimo Sacro Quadro della Madonna delle Grazie, tempera su tavola del XVI secolo (cm 150×95) che si conserva e si venera nella rispettiva chiesa cinquecentesca dell’omonimo Santuario, in cui visse San Pio da Pietrelcina per 52 anni, era stato di qui traslato in processione, la sera dello scorso 31 agosto, nella tardoseicentesca Chiesa Madre di San Leonardo abate, rimanendovi, come da consolidata consuetudine locale, per tutto il periodo della novena (1-8 settembre) e dei festeggiamenti.

Il giorno 8 settembre, solennità della Natività della Beata Vergine Maria, i festeggiamenti hanno avuto inizio con il tradizionale sparo di mortaretti alle ore 8:00. In questa giornata, oltre alle Sante Messe in onore della Madre di Dio delle Grazie, celebratesi nella Chiesa Madre, all’accensione delle luminarie ad arco e multicolori presso la stessa, in Corso Umberto I ed in Piazza Padre Pio ed all’illuminazione della Cassa armonica allestita in Piazza dei Martiri, sono state aperte le bancarelle di merci varie allestite, come di consueto, lungo l’intero tratto di Via J. F. Kennedy. Nei pressi del Parco del Papa, nella parte bassa e pianeggiante della cittadina garganica, sono state anche allestite e rese fruibili le attrazioni del luna park. Inoltre, nel corso della serata e sul palco appositamente allestito nella centralissima Piazza Europa ha avuto luogo, dalle ore 21:30 in poi, lo spettacolo musicale dei Sottosuono con la partecipazione di Cristiano Cosa della nota trasmissione televisiva “Amici”.

Il giorno seguente, 9 settembre, solennità di Santa Maria delle Grazie per la comunità sangiovannese, è stato quello centrale e più importante dei festeggiamenti. In mattinata, oltre al consueto sparo di mortaretti delle ore 8:00, i componenti del complesso lirico-sinfonico “Filarmonica meridionale” hanno effettuato suonando il proprio giro per le principali vie e piazze cittadine e si sono esibiti in un matinée musicale tenutosi intorno a mezzogiorno sotto la cassa armonica di Piazza dei Martiri. Gli eventi più significativi della giornata sono stati:

- la Solenne Concelebrazione Eucaristica delle ore 11:00 nella Chiesa Madre di San Leonardo abate, presieduta dall’arcivescovo emerito di Lecce, mons. Domenico D’Ambrosio, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari;

- la solenne processione del Sacro Quadro di Santa Maria delle Grazie per le principali vie e piazze della cittadina garganica, partita dalla stessa chiesa al termine della Santa Messa delle ore 18:30 ed accompagnata dallo stesso arcivescovo, dai religiosi, dalle autorità e dalle associazioni volontarie locali, da numerosissimi fedeli, e musicalmente dal complesso bandistico sangiovannese intitolato ad Umberto Giordano.

La serata di festa si è conclusa, intorno a mezzanotte e mezza, con l’accensione dei fuochi pirotecnici, presso il Campo Sportivo Comunale “Antonio Massa”, nella parte bassa e moderna dell’abitato, in prossimità delle attrazioni del luna park.

Il terzo ed ultimo giorno dei festeggiamenti, 10 settembre, aperto, come i due precedenti, dal consueto sparo di mortaretti alla stessa ora del mattino, è stato caratterizzato, sul piano religioso, dalla traslazione in processione del Sacro Quadro della Madonna delle Grazie dalla Chiesa Madre, dopo la Santa Messa delle ore 18:30, al rispettivo Santuario, che ha raggiunto dopo aver attraversato per intero Corso Umberto I, Piazza Europa e Viale Cappuccini ed aver effettuato la penultima sosta di preghiera davanti al vicino ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, opera voluta da San Pio da Pietrelcina, dove ha ricevuto l’omaggio degli ammalati ivi ricoverati, dei dirigenti della struttura e del personale in servizio. Al termine di quest’ultima processione, prima del rientro in chiesa del simulacro mariano, sono stati accesi dei piccoli fuochi pirotecnici alle spalle dell’orologio e delle 15 campane del santuario stesso. Sul piano degli eventi civili, la serata è stata invece animata dal coinvolgente ed affollato concerto di Orietta Berti, famosa cantante emiliana, che si è esibita sul palco allestito in Piazza Europa dalle ore 22:15 (subito dopo la premiazione del calcistico XX Torneo Mimmo Perrone “Stanghill”) e fino a dopo la mezzanotte, tra gli applausi e l’entusiasmo dei numerosi spettatori.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la processione del Sacro Quadro di Santa Maria delle Grazie, svoltasi la sera del 9 settembre 2019 (foto n. 1);

la sosta del quadro mariano in Piazza Padre Pio, al termine della medesima processione e prima del rientro nella Chiesa Madre di San Leonardo abate (foto n. 2);

due momenti del concerto della nota cantante emiliana Orietta Berti, tenutosi nella tarda serata del 10 settembre (foto nn. 3-4);

i due manifesti recanti ciascuno il programma religioso (foto n. 5) e quello artistico della festa (foto n. 6).

