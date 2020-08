Ad Ecolandia con Alberto La Neve e Fabiana Dota ( Ecojazz Festival)

Ieri 6 agosto è iniziata la ventinovesima edizione di Ecojazz Festival, si doveva iniziare all’alba sul lungomare di Reggio Calabria ma per il maltempo è stato spostato in serata ad Ecolandia, gli appassionati del Jazz hanno assistito ad un concerto straordinario con il sassofonista Alberto La Neve e la cantante Fabiana Dota.La direzione artistica è dell’infaticabile straordinario Giovanni Laganà che ha presenziato all’inaugurazione del festival, dedicato alla memoria del giudice Antonino Scopelliti e a tutte le vittime per la giustizia.La manifestazione promossa dall’Associazione Art Blakey in collaborazione con l’associazione Azimut Alta Formazione e il Parco ludico tecnico ambientale Ecolandia con l’adesione della fondazione Antonino Scopelliti,della fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, dell’associazione Calabrese di Epatologia, del Touring Club Reggio Calabria di Reggio in Jazz, e con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. La prima serata è iniziata con il sax di Alberto La Neve e la voce di Fabiana Dota che hanno deliziato il pubblico presente con la loro musica straordinaria. Il festival prosegue il 7 Agosto ore 22.00 con Duo Then, Roy Paci Carmine Ioanna, Martedi 11 Agosto ore 22.00 con Luca Baldini e a seguire Bird AT 100, e mercoledi 12 Agosto ore 18,45 ” I suoni dell’urlo del tramonto sul Mediterraneo” con Estemporaneo Jazz Quartet. ( foto Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata