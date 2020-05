La Grande Rogazione 2020

Purtroppo causa Covid “La Grande Rogazione” di Asiago che doveva svolgersi ieri (Sabato 23) con la speranza che tutto vada bene è stata posticipata al 2 di Settembre 2020.

Già descritta in precedenti fotoreportage la Grande Rogazione o “Giro del Mondo” come viene chiamata dagli altopianesi è una delle poche antiche tradizioni ancora rimaste vive, che viene tramandata da secoli da padre in figlio.

Nel ricordo di questo unico cammino di fede qualche foto degli anni passati.

Fotoreportage

Foto 1 – Rogazione 2020 – Appuntamenti in streaming;

foto 2- tutta Asiago in festa, partenza puntuale alle ore 06,00 del mattino;

foto – 3,4,5,6,7,10 il simbolo della Rogazione: la Bandiera con la Croce, che viene portata dalla stessa persona lungo il percorso di 33km;

foto 8- l’impegnativa salita al Monte B (Bi);

foto 9 – Santa Messa e pausa al Lazzaretto con dono delle uova sode e colorate da parte delle ragazze ai ragazzi.

