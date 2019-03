Sfilata storica dei costumi tradizionali del carnevale sannicandrese

Nel pomeriggio di lunedì 4 marzo 2019, a San Nicandro Garganico, in Provincia di Foggia, si è svolta la Sfilata storica dei costumi di Pastore e Pacchiana, tipici dell’antica tradizione locale. L’evento è stato organizzato dal Gruppo Folk Sannicandrese in collaborazione con la Proloco del centro garganico con il chiaro intento di riportare il carnevale locale agli splendori di un passato quasi secolare.

Vi hanno partecipato numerosi giovani ed anziani del luogo, in coppia e singolarmente, che, una volta indossati i suddetti costumi riccamente adornati, hanno formato un suggestivo e scenografico corteo, unico nel suo genere, il quale è stato introdotto dai componenti in costume del gruppo folk suindicato ed è partito intorno alle ore 15 da Via Matteo Del Campo, presso l’A.S.L. e la stazione delle Ferrovie del Gargano. Il cammino del corteo, accompagnato da musiche canti e balli della tradizione popolare garganica, ha interessato le principali arterie viarie sannicandresi (Viale Vittorio Veneto, Largo Giambattista Vico, Via Baracche, Via Roma, Corso Umberto I e Corso Garibaldi). Una volta raggiunto il Corso Umberto I, coloro che hanno indossato i tradizionali costumi di Pastore e Pacchiana si sono diretti nel centro storico per le foto ricordo nella Terravecchia, dinanzi alla loggetta settecentesca sull’arco omonimo e dinanzi alla Chiesa Madre di Santa Maria del Borgo. Il resto del corteo da cui si erano staccati ha visto sfilare il gruppo mascherato “Gli indiani” dell’Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore “Mario Zaccagnino” e quello degli scolari del locale Istituto Comprensivo di Piazza IV Novembre, che hanno indossato vari e diversi costumi delle più note maschere carnevalesche italiane e dei personaggi più famosi dei cartoni animati.

Una volta riunitosi, il corteo ha proseguito il proprio cammino lungo l’intero Corso Garibaldi fino a raggiungere Piazza IV Novembre, presso la Villa Comunale e lo storico complesso religioso di Santa Maria delle Grazie. La stessa piazza è stata dunque teatro di una esibizione dei gruppi che hanno preso parte al corteo e delle maschere libere, nonché di una gigantesca Pentolaccia a cura della Proloco e dell’Associazione “Oro tra le mani”, e di uno spettacolo di balli e canti popolari con “La Banda du Staffil”.

Il presente fotoreportage è integrato dalle sottostanti sei immagini che illustrano:

Pastori e Pacchiane sannicandresi durante la sfilata in Via Vittorio Veneto (foto nn. 1-2);

lo striscione ed i componenti del gruppo mascherato “Gli indiani”, mentre sfilano al seguito delle suddette maschere tradizionali (foto n. 3);

lo striscione che introduce il gruppo mascherato degli scolari dell’Istituto Comprensivo di Piazza IV Novembre (foto n. 4);

foto di gruppo dei Pastori e delle Pacchiane sui gradini della scalinata di destra della Chiesa Madre di Santa Maria del Borgo (foto n. 5);

il manifesto dell’edizione n. 171 del Carnevale sannicandrese (foto n. 6).

