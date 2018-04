Passione vivente 2018

La Passione Vivente, manifestazione giunta alla IX edizione, ogni anno è capace di suscitare curiosità e interesse grazie all’originalità della rappresentazione, alle scenografie, curate in tutti i particolari, alla cornice scenica offerta dal suggestivo paesaggio del centro storico e la collina di Matino e alla riconosciuta bravura degli interpreti, tutti del posto, che per l’occasione si sono trasformati in attori. Ben 260 partecipanti tra personaggi recitanti, figuranti e soldati romani.

Organizzata dalla Ass. Joannes Paulus in collaborazione con la Pro Loco S. Ermete, Anspi Villaggio del Fanciullo, la Parrocchia San Giorgio in primis al nuovo parroco, gli Amici del Presepe con il patrocinio del Comune di MATINO (di cui membri stessi dell’amministrazione facevano parte dei figuranti della passione), la manifestazione si è caratterizzata per un dinamico svolgimento delle scenografie, in luoghi diversi ma vicini tra loro, tali da creare una grande ambientazione teatrale.

Nelle vie e nelle piazze del paese sono stati ricostruiti, a grandezza naturale, con scenografie, i luoghi della Gerusalemme antica e questi scenari, resi ancor più spettacolari dalla bellezza naturale dei luoghi, sono stati il palco di centinaia di personaggi in costume d’epoca.

Un successo che passa dall’impegno di tutti e non c’è nessun in primis, per questo l’associazione Joannes Paulus, a capo il presidente Gianfranco Quintana, ha voluto ringraziare i volontari e i collaboratori nelle varie mansioni (regista, attori, comparse ,cronisti, elettricisti, scenografi, service amplificazione e luci, fotografi e cineoperatori, ingegneri, sarte per la grande riuscita dell’evento.

