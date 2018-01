Provini del Grande Fratello 2018

Dopo il successo del grande fratello VIP della scorsa edizione vinta da Vittorio Bossari, la redazione del grande fratello sta lavorando per la nuova edizione quella dedicata ai non famosi. La sede unica per le selezioni in puglia la redazione ha scelto un piccolo centro del salento della provincia di Lecce Matino nell’aria del mercatino della zona industriale. A partecipare al provino sono venuti numerosi da tutte le parti della Puglia e anche di fuori regione per tentare fortuna di entrare nella famosa casa di canale 5. Ospite della selezione una nota partecipante di GF Mia Cellini che è stata disponibile di farsi fare foto con i fan.

© Riproduzione Riservata