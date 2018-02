Prima sfilata del Sesto Carnevale apricenese

Domenica 11 febbraio 2018, ad Apricena, cittadina garganica famosa per la pietra ed il marmo delle sue cave, si è svolta la prima delle due sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati della sesta edizione del Carnevale locale, avente per tema gli “Indiani di Puglia”, che è stato organizzato dall’Associazione Movidaunia, attiva in loco sin dal 2012, con il contributo del Comune e dell’Associazione “La città che vogliamo” e grazie a diversi sponsor privati.

Il festoso e multicolore corteo, partito intorno alle ore 15 da Viale Palmiro Togliatti, è stato caratterizzato soprattutto dai costumi e dagli usi tipici degli indiani (non solo d’India ma anche d’America) che sono stati per l’occasione resi pugliesi, secondo il tema stabilito per quest’edizione della manifestazione carnevalesca. Vi hanno preso parte sette carri allegorici ed altrettanti gruppi mascherati. I carri ed i costumi delle maschere, diversi tra loro nel tema e nelle caratteristiche, sono stati tutti confezionati con originalità e curati nei dettagli e con raffinatezza dai propri artefici.

Al termine della sfilata (accompagnata da musiche, canzoni, balli e tanta allegria), nella centralissima Piazza Federico II ha avuto luogo il rituale della pentolaccia, mentre il prospiciente Palazzo della Cultura è rimasto aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione. Notevole è stata inoltre la partecipazione alla sfilata da parte del pubblico, non solo apricenese ma, in prevalenza, composto anche da cittadini delle vicine San Severo, Poggio Imperiale, Lesina e San Nicandro Garganico, giunti ad Apricena grazie anche alle corse straordinarie di treni e/o bus istituite ad hoc per questo evento. La seconda ed ultima sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera di questa edizione del Carnevale apricenese è stata prevista per domenica 18 febbraio 2018, sempre alle ore 15, con partenza da “Casa Matteo Salvatore”, in Via Giuseppe Di Vittorio, ed arrivo in Piazza Giovanni Paolo II.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

il carro allegorico degli Indiani di Puglia, tema della sesta edizione del Carnevale apricenese (foto n. 1);

i primi due carri allegorici della sfilata sopra descritta (foto n. 2);

il carro allegorico degli Elementi Creativi (foto n. 3);

il carro allegorico del Presidio del Carnevale Movidaunia di Apricena (foto n. 4);

il carro allegorico con i personaggi dei più noti cartoni animati (foto n. 5);

il carro allegorico caratterizzato da u’ Pupagghj, un pupazzo di paglia della tradizione contadina apricenese (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata