Nero Norcia 2026

Venerdì 20 febbraio 2026, è partita la mostra mercato nazionale del tartufo pregiato e dei prodotti tipici. Siamo alla 62esima edizione del Nero Norcia, a Norcia.

Il fitto programma prevede lo svolgimento della manifestazione, oltre il 20/21/22 febbraio scorsi, nelle giornate del 27/28 febbraio e 1 marzo 2026. Durante l’evento ci saranno seminari, convegni, stand espositivi, dove sarà possibile gustare i prodotti tipici in vendita, laboratori del gusto, tavola rotonda per la salvaguardia e la coltivazione del tartufo nero pregiato, show cooking, degustazioni, dimostrazioni di antichi mestieri, esibizioni musicali di diversi gruppi – coro ed ensemble, artisti di strada e persino la “ caccia al tartufo”. A conclusione, in Piazza San Benedetto, alle 15.30, domenica 1 marzo 2026 ci sarà l’accensione della Fiaccola Benedettina con la partecipazione dell’Associazione Corteo Storico San Benedetto di Norcia e le delegazioni delle città di Subiaco e Cassino.

I presidi permanenti si trovano in Piazza San Benedetto, Portico delle Misure in Piazza San Benedetto, Giardini di Porta Romana.

L’assessore alla Cultura del comune di Norcia, Maria Anna Stella dichiara: ”La 62° edizione della Mostra Mercato Nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, non è solo una mostra mercato: è il racconto vivo di una comunità che, attraverso il cibo, la tradizione e il paesaggio, continua a riconoscersi e a guardare avanti. Da assessore alla cultura, considero questo appuntamento uno dei momenti più autentici dell’identità nursina: qui il saper fare antico incontra l’innovazione, i produttori diventano narratori del territorio e Norcia si apre, con orgoglio, al dialogo con il mondo. La riapertura della Basilica di San Benedetto, che ha rafforzato il senso di comunità dando slancio al turismo religioso e non solo, contribuisce quest’anno ad impreziosire il cuore della Città. L’edizione 2026 conferma Nero Norcia come spazio di incontro tra cultura, economia e memoria collettiva, con un ricco programma di eventi, musica, show cooking, degustazioni, un evento capace di valorizzare le nostre eccellenze e di restituire senso e futuro a luoghi che hanno scelto di resistere. Tante le conferme a partire dagli standisti storici della Mostra Mercato con le eccellenze del nostro territorio e di molte regioni italiane; la Seconda Edizione del premio ”Ilario Castagner” un evento che unisce sport, passione e la voglia di riportare Norcia agli anni d’oro dei ritiri sportivi; si rafforzano i rapporti con le città gemellate, si stringono importanti legami con nuove realtà che sviluppano linfa vitale per la ricostruzione sociale e culturale del territorio. Nel 2025 è nata la Consulta dei Giovani che quest’anno contribuirà ad arricchire il programma della Mostra Mercato con iniziative dinamiche e coinvolgenti che nascono dai giovani per i giovani.”

Sbriccoli Roberto, presidente della Pro loco Campi, frazione del comune di Norcia, dice che la stessa ”è promotrice del progetto di rinascita sociale Back to Campi, sempre attiva sul territorio, con innumerevoli iniziative volte a rende viva e partecipe la comunità. È presente alla 62^ edizione di Nero Norcia, con una dimostrazione live in piazza San Benedetto dell’ arte della Norcineria. Dimostrazione volta a non far morire questa importantissima e antichissima arte, che è radicata ed è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale”. Infatti, in uno stand istituzionale, sabato 21 febbraio 2026 si è svolta di dimostrazione della lavorazione del maiale, IL NORCINO l’antica tradizione del norcino con Sbriccoli Roberto che spiegava passo passo ciò che il simpaticissimo Angelo ed aiutanti facevano.

Sabato 21 febbraio 2026, in piazza San Benedetto, si sono esibit i Clandestinos. La cantante Eleonora con molto entusiasmo afferma: ”“È molto semplice: facciamo ballare le persone”. Clandestinos è un progetto che unisce differenti stili della musica latinoamericana e latin-pop, proponendo un viaggio alla scoperta delle radici della musica sud-americana con un chiave di lettura più moderna e contaminata. Salsa, rumba flamenca, cumbia e rock latino: questi sono gli elementi unici del sound clandestino. Il progetto nasce nel 2023 e si afferma a Roma e dintorni grazie all’energia e all’esplosività dei live. Il repertorio conta le più grandi hit latin-pop degli ultimi 20 anni, ma anche 8 brani originali. L’uscita del primo album in studio è prevista per l’estate 2026, diretto e prodotto da Max Scoppetta. .”

Nel pomeriggio il clown trampoliere Doisberto ha attirato e coinvolto bimbi e adulti al suo grande spettacola di strada.

