Mostra e concorso: Un raggio di luce per Santa Lucia

Nella suggestiva cornice dell’antica chiesetta di Santa Lucia a Casamassima, domenica 21 dicembre 2025 si sono svolte la cerimonia di premiazione e la mostra fotografica del concorso “Un raggio di luce per Santa Lucia”.

Il concorso è stato organizzato dall’Associazione fotografica Photo digital Puglia, presidente Domenico Belfiore, con l’Archeoclub di Casamassima e l’Associazione Arma Aeronautica di Casamassima, con il patrocinio del Comune di Casamassima. Il ricavato del concorso è stato devoluto a sostegno dei lavori di restauro della chiesa.

Sono intervenuti il sindaco di Casamassima Giuseppe Nitti, Giuseppe Monfreda (presidente archeoclub di Casamassima), Vincenzo Cianciotta (coordinatore di Bari e provincia del FAI), la soprano Annalisa Peschetola, Nicola Cristantielli (fotografo professionista di Casamassima) che ha selezionato le immagini vincitrici.

Il concorso fotografico relativo alla “luce”, ha premiato al primo posto Anna Lisi, con una foto dell’interno della chiesa di San Francesco alla Scarpa di Bitonto; secondo posto una fotografia subacquea di Salvatore Carbone; terzo posto alla foto che evidenzia la luce su una foglia di Luigi Greco. È stata inoltre assegnata una menzione speciale a Diana Cimino (foto n. 10 ph. Riccardo Cocco) per l’immagine dell’interno della Cattedrale di San Sabino di Bari durante il solstizio d’estate.

La Chiesa di Santa Lucia, recentemente riconosciuta come Luogo del Cuore FAI grazie a migliaia di voti, rappresenta uno dei simboli più antichi e significativi di Casamassima. Costruita intorno all’anno Mille, è probabilmente una delle prime edificazioni del paese, con testimonianze storiche documentate già a partire dal Quattrocento.

