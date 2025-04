Mostra e Concorso fotografico “Rocco Verroca”

Alle ore 18:00, sabato 29 marzo 2025 a Casamassima si è inaugurata la mostra fotografica dedicata a Rocco Verroca, organizzata dall’Associazione fotografica Photo Digital Puglia ed il riconoscimento della Fiaf, con l’intento di celebrarne la memoria e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Casamassima.

Le immagini di Rocco Verroca in mostra sono la preziosa testimonianza storica di Casamassima; uno sguardo sul passato della cittadina.

Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Nitti, il prof. Giuseppe Emilio Carelli, il nipote di Rocco Verroca Stefano Pesce dell’AFI. Durante l’incontro per l’inaugurazione della mostra Stefano Pesce ha omaggiato il presidente dell’Associazione Fotografica Photo Digital Puglia Domenico Belfiore di un quadro con tre stampe di foto di Casamassima di Rocco Verroca.

Per quest’occasione, in omaggio al fotografo, l’Associazione Photo Digital Puglia, con il patrocinio del Comune di Casamassima, ha anche organizzato il primo ”Concorso Fotografico – Rocco Verroca”.

Erano previste due sezioni: Casamassima in B&N e tema libero in B&N. I partecipanti potevano inviare tre immagini (no AI) per sezione. Per la prima sezione il giudice di gara è stato il fotografo professionista di Casamassima Nicola Cristantielli; per il tema libero il docente Fiaf Raimondo Musolino, l’ex direttore del Museo della fotografia del Politecnico di Bari Pio Meledandri, il fotografo professionista Stefano Di Mauro.

Il concorso è terminato il 9 marzo 2025 decretando come vincitori per il tema Casamassima: prima Diana Cimino, secondo Rocco Pedone, terza Marina Vallino; per il tema libero: prima Regina Girone, secondo Ennio Cusano, terzo Luigi Greco. La premiazione è avvenuta nella sede dell’Associazione Photo Digital Puglia domenica 30 marzo 2025 alle 18:00; i vincitori hanno ricevuto targa e un buono Amazon.

Rocco Verroca è considerato il pioniere della fotografia a Casamassima. Nato nel 1911, prematuramente scomparso a trentatré anni nel 1944, allievo del Corso di Arte Fotografica dello studio Antonelli – Bari, è stato il primo fotografo professionista a Casamassima. Nel 1930 aprì uno studio fotografico in Piazza Santa Croce a Casamassima che la figlia Maria ha chiuso nel 1956.

Info:

Mostra fotografica presso la sede dell’associazione Photo Digital Puglia

Via Fiorentini 20, Casamassima.

