Festa Patronale in onore di San Trifone 2022

Ad Adelfia, precisamente a Montrone si è svolta, come da tradizione, la Festa Patronale in onore di San TRIFONE, organizzata con grande impegno dal ”Comitato Feste Patronali Adelfia – Montrone” e dal Comune di Adelfia.

La festa religiosa e laica, che si svolge dall’1 al 11 novembre, ha il suo momento clou nei giorni 9, 10 e 11 novembre, quando migliaia di pellegrini da tutta Italia o dall’estero arrivano ad Adelfia per onorare San Trifone. Alle 19.00 del giorno 9, al termine della Santa Messa dei Primi Vespri, si è tenuta la Processione del Quadro di San Trifone (foto n. 3) a cui hanno anche partecipato i bambini del Catechismo dell’Iniziativa Cristiana. Subito dopo, all’arrivo del quadro in piazza Trieste, c’è stato lo spettacolare lancio delle Mongolfiere (foto n. 2). In piazza le grandiose luminarie ad arco si sono accese una alla volta al passare del quadro (foto n. 4) finché non si sono illuminate tutte. Il quadro è stato posto nella cassa armonica al centro della piazza dove per tutti i giorni hanno suonato prestigiose bande alternandosi tra loro. Alle 23.00 in Contrada Fornello sono stati sparati i primi famosi fuochi d’artificio.

Il 10 novembre alle 4 i montronesi e tutti i fedeli si sono svegliati con un ”colpo di cannone” per ricordare che di lì a poco ci sarebbe stata la prima messa della giornata nella chiesa madre di San Nicola. Dopo l’arrivo dei fedeli da Bisceglie, in Corso Umberto hanno suonato le bande. Prima dell’uscita della statua di San Trifone dalla chiesa madre (foto n. 5) si è tenuta la ”riffa” cioè la serie di offerte al rialzo che vengono annualmente proposte in onore del Santo Patrono per poterlo portare in spalla durante la processione. Poi, una delle bande musicali si è diretta al Municipio per scortare i Sindaci ed altre autorità civili, lì riunitisi (foto n. 8), fino alla chiesa madre da dove sarebbe partita la processione con la statua di San Trifone. In zona chiesa Madonna del Principio l’anziano depositario delle chiavi di Adelfia ha consegnato le stesse, per la prima volta, alla nipote che le ha passate al Sindaco Giuseppe Cosola e a sua volta al parroco Rev.mo Arciprete Don Nicola Laricchia che le ha legate al braccio del Santo (foto n. 7). La processione tra preghiere e inni si è snodata lungo le vie di Adelfia – Montrone (foto n. 6) preceduta anche da bambini vestiti da San Trifone e da cavalli bardati a festa. Dalle 14.30 alle 17.00 cinque ditte hanno partecipato alla Gara Pirotecnica diurna (foto nn. 9 e 10). È intervenuto anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che insieme all’ex assessore regionale al personale Gianni Stea, originario di Adelfia, hanno portato a spalla la statua di San Trifone .

Venerdì 11 novembre dopo la Santa Messa, alle 11.00 si è svolta la Processione della Sacra Immagine. Nel pomeriggio tutte le autorità civili e militari di Adelfia hanno partecipato alla solenne Santa Messa. Alle 20.30 il Quadro di San Trifone è rientrato nella chiesa madre. Alle 23.30 si è svolta lo Spettacolo Pirotecnico notturno.

Fra le migliaia di pellegrini c’erano anche i fotografi che hanno partecipato al concorso fotografico CLI(ck) Con Le Immagini (in festa!) organizzato dalla Pro Loco di Adelfia, presidente Vittoriano Mumolo, vice presidente Carmen De Sario; tre giornate 9, 10, 11 novembre 2022 di visite guidate nel rione Montrone di Adelfia in concomitanza con la Festa del Santo Patrono San Trifone e con le sue tappe fondamentali: si sono mescolati con la folla con la loro curiosità e la loro arte per andare alla ricerca del particolare rappresentativo e dello scatto perfetto per valorizzare gli aspetti peculiari del territorio adelfiese nei suoi giorni di festa.

