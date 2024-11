In occasione della Festa di San Trifone ad Adelfia, il 6 novembre 2024 è stata inaugurata la mostra fotografica SCATTI DI FESTA. Curatore della mostra per l’edizione 2024 è Nino Di Lecce.

La Chiesa Madonna del Principio (zona Montrone) è stata allestita con scatti sia a colori di fotoamatori che hanno partecipato al concorso fotografico CLI(ck) Con Le Immagini, organizzato dalla Pro Loco di Adelfia, relativo alla festa di San Trifone, sia con foto antiche del 1987 in bianco e nero del maestro fotografo Saverio Macchia .

Oltre alle foto stampate al centro della chiesa, è possibile guardare su un monitor oltre 300 foto relative al suddetto concorso fotografico del 2022.

Il curatore della mostra Nino Di Lecce afferma:”La mostra fotografica “Scatti di Festa” 2ª Edizione è in onore di San Trifone. Trattasi di una raccolta di immagini che raccontano la storia e l’evoluzione della festa patronale di Adelfia, attraverso una selezione di foto della festa di San Trifone del 1987, scatti in bianco e nero che raccontano l’atmosfera di quei tempi. Attraverso il bianco e nero, Saverio Macchia, maestro di fotografia, riusciva a mettere in risalto i personaggi e i momenti che animavano la festa, catturando la vera essenza della comunità di allora.

A questi scatti storici ho affiancato foto più recenti, tra il 2022 e il 2023, di dodici amici fotografi:

Alex Centrelli, Diana Cimino, Mario De Matteo, Pasquale De Tommaso, Nino Di Lecce, Giammarino Dongiovanni, Domenico Lavolpe, Rino Maggipinto, Giacomo Pirolo, Nunzio Santoro, Vincent Battista.

Confrontando le immagini contemporanee con le storiche possiamo osservare come la festa sia cambiata negli anni, sia dal punto di vista fotografico, sia sotto il profilo sociologico.

I nuovi scatti rivelano uno spirito diverso, in cui non ritroviamo più alcuni elementi tipici delle feste di un tempo, ma scopriamo al contempo nuove espressioni e interpretazioni.

Questa mostra è un’occasione per riflettere sui cambiamenti della nostra società, osservando due periodi distinti che raccontano la stessa festa.

Info:

Chiesa Madonna del Principio – Via Chiesa Madre – Adelfia (Montrone)

dal 6 al 17 novembre 2024

dalle 18.00 alle 20.00

il giorno 10 novembre dalla 18.00 alle 22.00

