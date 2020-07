JeEvent, “Io sono l’evento“: il nome di un gruppo di lavoro dinamico creato da tre ragazze professioniste che oltre ai servizi di comunicazione, marketing e grafica si occupano soprattutto di organizzare eventi sia pubblici che privati e ci riescono nel migliore dei modi.

Il Comune di Roana in collaborazione con Asiago Guide, e Dream Show, ha affidato a JeEvent l’incarico di organizzare la manifestazione Hoga Zait, parola cimbra che in italiano significa “Tempo Bello” o “Tempo di Festa”, un Festival culturale che ha fatto rivivere le tradizioni, leggende, personaggi dei cimbri, ripercorrendone i luoghi con escursioni nelle zone più suggestive dell’Altipiano.

Un vero Festival della Cultura Cimbra che ha toccato le varie frazioni del Comune di Roana ma che in questa “fase 3” è stato per JeEvent anche un esperimento di “turismo a distanza”

Superate le paure e le incertezze si è scommesso vincendo sulla ripartenza dopo mesi di sospensione delle attività turistiche.

Le sezioni didattiche sono state coordinate dividendo per nucleo famigliare e in piccoli gruppi i partecipanti (adulti e piccini) ed è stata una delle formule vincenti di un turismo intelligente e in tutta sicurezza, ma anche di un turismo rispettoso della natura,

“…..una scelta coraggiosa e vincente…” così si è espressa Elena Donazzan Assessore all’l’istruzione e formazione della Regione Veneto, lodando le tre organizzatrici.

Dopo questa straordinaria partenza dove il successo non è mancato e vista la numerosa affluenza dei partecipanti (che in qualche manifestazione per sold out di presenze JeEvent ha dovuto rifiutare ulteriori iscrizioni), molte realtà locali Altopianesi, comuni limitrofi e non solo stanno contattando JeEvent affidandosi all’organizzazione, richiedendo il supporto tecnico dei prossimi originali e unici eventi che animeranno l’estate.

Complimenti sinceri a queste tre ragazze….Lara, Anna e Elena, che con la loro determinazione, intraprendenza, simpatia ma soprattutto professionalità sono in grado di creare eventi trasformandoli con un pizzico di magia degno delle migliori “fate” in un vero successo.

Fotoreportage

Foto: 1,2 – Presentazione di Hoga Zait e la squadra di JeEvent;

foto: 3 – le date delle manifestazioni;

foto: 4,5,6,7,8,9 manifestazione a Roana presso gli antichi lavatoi;

foto 10: da six.: Anna, Elena e Lara

