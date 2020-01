Calcio a 5 serie B, Prato eliminato dalla Coppa Italia

Un Prato lento, poco determinato e scarsamente incisivo viene eliminato dalla Coppa Italia da un’ottima Sangiovannese. La gara valida per i sedicesimi, disputata al palazzetto Estraforum di Prato, ha visto prevalere i valdarnesi per 2-1. La prima frazione di gara si era conclusa sul risultato di 0-0, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, in una partita maschia e combattuta. Diverse le occasioni da rete fallite, soprattutto da parte degli ospiti. Nella ripresa la gara rimane in equilibrio fino al 15’ quando il Prato rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Jurlina. La Sangiovannese sfruttando al meglio l’uomo in più si porta in vantaggio grazie alla rete di Liburdi. I pratesi giocano anche la carta del portiere di movimento alla ricerca del pareggio, che arriva al 19’ con Berti. Nei secondi finali della gara, quando tutto faceva pensare di andare ai tempi supplementari, la Sangiovannese trova la rete della vittoria, con la bella rete segnata da Parra. A fine gara la gioia incontenibile degli ospiti che per quanto visto in campo hanno meritato la vittoria. Amarezza tra i pratesi, ma soprattutto delusione per la prova opaca della squadra laniera.

Marcatori st 16’15” Liburdi, 19’13” Berti, 19’38” Parra.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Orefice, Petri, Vinicinho, Siciliani, Baiocchi, Jurlina, Berti, Rocchini, Trovato, Buti. All. Lami.

FUTSAL SANGIOVANNESE : Ortolani, Paolini, Senesi, Jimenez, Faelli, Pisconti, Parra, Amano, Liburdi, Stelloni, Mateo, Fugazzotto. All. De Lucia.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

© Riproduzione Riservata