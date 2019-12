Calcio a 5 serie C femminile, Prato superato in casa dal San Giovanni

Sconfitta immeritata quella patita dalla squadra pratese, che nella 11^ giornata di campionato disputata al palazzetto Estraforum di Prato, viene superata per 5-4 dal San Giovanni. Partono bene le padrone di casa che si dimostrano subito molto offensive e sbloccano il risultato su calcio di rigore realizzato da Torrini. Le ospiti cercano di reagire ma sono ancora le ragazze di casa a rendersi pericolose nella fase offensiva. Proprio su una di queste azioni arriva al 20’ il raddoppio laniero con Pizzirani. La gara è giocata su ritmi molto alti e con continui capovolgimenti di fronte. Al 23’ il San Giovanni accorcia le distanze con Innocenti che conclude in rete una veloce azione di contropiede. Nella ripresa al 2’ Torrini porta a tre le marcature per la squadra laniera. Il San Giovanni è sempre in partita e al 10’ va in rete con Aterini. La gara rimane avvincente con le due squadre che non si risparmiano. Al 13’ è ancora il Prato a realizzare con Salesi la rete del 4-2. Quando la gara sembrava indirizzarsi sul binario giusto per le pratesi, le ospiti dando fondo a tutte le proprie risorse prima accorciano le distanze con al 17’ con Aterini e poi raggiungono il pareggio al 23’ con Innocenti. Minuti finali giocati a tutto ritmo con il Prato che fallisce alcune buone occasioni e il San Giovanni che proprio allo scadere della gara usufruisce di un tiro libero. Si incarica della conclusione Borghesi che realizza la rete del sorpasso proprio sul filo di lana. Risultato un po’ bugiardo, per quello che il Prato ha fatto vedere in campo.

Marcatori: 10’ pt Torrini, 20’ pt Pizzirani, 23’ pt Innocenti, 2’ st Torrini, 10’ st Aterini, 13’ st Salesi, 17’ st Aterini, 23’ st Innocenti, 30’ st Borghesi.

PRATO C/5: Romeo, Babuscia, Sarchielli, Salesi, Lanzuise, Becucci, Rosini, Torrini, De Risi, Pizzirani, Betti, Vozza. All. Conti Pablo.

SAN GIOVANNI: Ciofini, Aterini, Medori, Tanzi, Borghesi, Berlingozzi, Liguori, Innocenti, Bazzini, Pacitto. All. Scarpellini.

