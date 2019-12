Calcio a 5 serie C femminile, pareggio tra Prato e Futsal Florentia

Gara equilibrata, quella vista al palazzetto Estraforum di Prato, dove nella 9^ giornata di campionato di serie C femminile la squadra laniera pareggia 2-2 con il Futsal Florentia B. Avvio di gara con le biancoazzurre che partono molto offensive, imprimendo un buon ritmo alla gara. Dopo qualche conclusione ben parata dal portiere ospite al 7’ il Prato sblocca il risultato, andando in rete con Torrini. La bomber pratese, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sfrutta al meglio la respinta della difesa ospite, concludendo in rete. Le laniere continuano ad attaccare e al 16’ sfiorano il raddoppio con Becucci che su azione veloce di contropiede, da buona posizione, calcia in porta con il portiere che riesce a deviare sul palo. Il gol è nell’aria e arriva al 21’con Vozza che sfrutta una corta respinta della difesa per siglare il 2-0. Il Florentia si scuote, prendendo campo e sfiorando al 25’ il gol con Carta, il cui tiro a portiere battuto viene respinto da un difensore. Al 30’ arriva la rete delle fiorentine che concretizzano con Romero un errato disimpegno laniero, portandosi così sul 2-1. Nella ripresa le ospiti cambiano ritmo alla gara, mentre le pratesi ripartono con azioni di contropiede. Al 4’ Rosini, ben liberata al tiro, calcia colpendo l’incrocio dei pali. Al 9’ arriva il pareggio del Florentia ancora con Romero, che conclude in rete un’ottima triangolazione offensiva. Nei minuti finali il Prato cerca la vittoria, riprendendo in mano le redini dell’incontro, sfiorando la marcatura prima con Salesi e poi con Vozza la cui conclusione viene respinta dal palo. Dopo due minuti di recupero, la gara termina sul punteggio di parità.

Marcatori: 7’ pt Torrini, 21’ pt Vozza, 30’ pt Romero, 8’ st Romero.

PRATO C/5: Romeo, Babuscia, Sarchielli, Salesi, Lanzuise, Becucci, Rosini, Torrini, De Risi, Betti, Vozza, Capecchi. Allenatore : Marone Antonio.

FUTSAL FLORENTIA B: Guidi, Spagna, Vitale, Molinara, Carta, Grossi, Chiocciora, Pocobelli, Broi, Galluzzi, Nannetti, Romero. Allenatore: Mastrolia Simone.

