Rugby serie A, i Cavalieri sconfitti dalla UR Capitolina

Nella 6^ giornata di campionato, disputata allo Stadio Chersoni di Prato, i Cavalieri vengono superati per 23-12 dalla UR Capitolina. La squadra pratese è parsa meno lucida e brillante del solito, palesando difficoltà in fase di impostazione del gioco. Gli ospiti, ben messi in campo, hanno interpretato bene la gara partendo subito molto offensivi e dimostrandosi superiori nella fase di mischia chiusa. La prima frazione di gioco ha visto la Capitolina ottimizzare al massimo le fasi di attacco, chiudendo avanti per 8-0 grazie alla meta di Romano. In avvio di ripresa i Cavalieri sembrano essere scesi in campo più determinati, andando subito in meta con Casini, trasformata, e accorciando il punteggio su 8-7. Ben presto però i romani riprendono in mano il controllo della gara, tornando a spingere e costringendo i padroni di casa a difendersi con affanno. La Capitolina riesce a realizzare altre tre mete con Colitti, Corvisieri e Montuori, chiudendo l’incontro sul punteggio di 23-12 e conquistando anche il punto di bonus.

Marcatori 7’ m. Romano (0-5), 17’ c.p, Mazzi (0-8), 44’ m. Casini tr. Puglia (7-8), 51’ m. Colitti (7-13), 65’ m. Corvisieri (7-18), 74’ m. Montuori (7-23), 79’ m. Trivilino (12-23)

CAVALIERI UNION RUGBY: Lunardi, Fattori, Marzucchi (78’ Castellana), Vincenti (78’ Marioni), Bartali (76’ Fratini), Puglia, Renzoni, Reali, Trivilino, Conigli (45’ Mariotti), Mardegan, Lawrence (50’ Casciello), Casini, Tallè (54’ Trechas), Rudalli

All. Pratichetti .

U.R. CAPITOLINA: Romano, Corvisieri, Innocenti (Masetti F.), Colitti, Masetti C. (32’Mastrangelo), Mazzi, (59’ Vannini) Crivellone, Montuori, Ragaini, Trapasso, Belcastro (70’ Maesano), Manozzi (54’ Salerno), Montagna, Castelnuovo (78’ Trona), Parlati (60’ Orabona).

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

