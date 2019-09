Festa lucerina in onore di Santa Maria della Vittoria

Il giorno 8 settembre 2019 si è svolta nella città di Lucera, in Capitanata, la Festa in onore di Santa Maria della Vittoria, che ogni anno ha luogo la seconda domenica del mese ed è organizzata dalla Parrocchia di San Giacomo Maggiore apostolo, al cui interno si venera la rispettiva statua mariana lignea e policroma del XIV secolo.

Preceduta dalle giornate di preparazione e di novena (dal 30 agosto in poi), che hanno coinvolto fedeli e residenti del quartiere della parrocchia, la vigilia della festa (7 settembre) è entrata nel vivo con una Celebrazione Eucaristica, tenutasi nella stessa chiesa alle ore 19, mentre a partire dalle 21.30 si è svolta, nella piazza antistante, una “Serata Insieme” con degustazione dei prodotti della gastronomia locale e musica da balera.

Il giorno seguente, la domenica della festa, è stato caratterizzato al mattino dal susseguirsi delle Sante Messe in onore della Madonna della Vittoria, celebratesi alle 8:00, 10:15 e 11.30. Nel tardo pomeriggio, i vespri delle ore 18.15 hanno preceduto l’avvio dell’attesissima processione dello storico simulacro mariano per principali vie e piazze della parrocchia, a cui hanno partecipato non solo i religiosi ed i fedeli della parrocchia e della città ma anche le autorità civili e militari, i figuranti del gruppo Porta San Giacomo del Corteo Storico, con le proprie insegne, e la banda musicale di San Severo. Al termine del cammino processionale, nella piazza antistante alla chiesa parrocchiale di partenza si è tenuta la Santa Messa solenne, officiata dal vescovo di Lucera-Troia, mons. Giuseppe Giuliano. Dopodiché nella stessa piazza, animata per l’occasione anche da artistiche luminarie multicolori e da stand gastronomici, si è tenuto, a partire dalle ore 21.30, un concerto pop di “Off the Wall – Tribute a Michael Jackson” ed una nuova apertura degli stand gastronomici.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

un particolare della luminaria collocata, per l’occasione, dinanzi alla facciata della Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore apostolo e recante una gigantografia della statua di Santa Maria della Vittoria ivi venerata (foto n. 1);

la medesima statua mariana trecentesca subito prima dell’inizio della rispettiva processione (foto n. 2);

il momento dell’uscita dalla chiesa (foto n. 3);

due momenti della processione per le vie della parrocchia lucerina (foto nn. 4-5);

il manifesto dei festeggiamenti (foto n. 6);

