Millenario serrano

A Serracapriola, in Provincia di Foggia, nei giorni 27 e 28 luglio 2019 si è svolto l’evento “Tra leggenda e storia…. Mille anni di te… Serracapriola!”, facente parte integrante delle numerose manifestazioni programmate ed organizzate dal Comune e dalla Comunità Parrocchiale locale per celebrare il primo millenario dalla fondazione del borgo dauno (1019-2019).

Sul far della sera del 28 luglio, la manifestazione è entrata nel vivo con l’uscita, dal portale principale del Castello, del Corteo Storico con centinaia di figuranti in costumi d’epoca di tutte le età e rappresentanti tutte le classi sociali e le attività dei serrani di mille anni fa. A ciò ha fatto seguito in Piazza Vittorio Emanuele III, meglio nota come Piazza Castello, la rappresentazione storico-rievocativa della leggenda della fondazione di Serracapriola, avente per soggetto principale la scena di un bosco, allora ivi esistente, nel quale un capriolo è inginocchiato in adorazione dinanzi ad un’immagine della Madonna da esso rinvenuta all’interno di una grotta che si trovava dove oggi sorge la vicina Chiesa di Santa Maria in Silvis. Dopo il rinvenimento da parte del Conte, che possedeva la stessa selva, dell’animale a cui stava dando la caccia davanti alla sacra immagine mariana, tutti i figuranti del corteo sono convenuti dinanzi a questa scena, dopo averlo saputo dal nobile, e vi si sono inginocchiati rievocando il riverente omaggio di nobili, popolani e clero alla Madre di Dio, avvenuto mille anni prima, ed hanno deposto i propri doni ai piedi della scena stessa. La rappresentazione si è conclusa con una serie di ringraziamenti a Serracapriola per da parte del suo unico parroco, don Renato Orlando. A ciò ha fatto seguito lo Spettacolo degli arcieri “Turris Maior”, provenienti dalla vicina Torremaggiore, i quali hanno mostrato le proprie abilità e destrezze nel tiro con l’arco, divertendo il pubblico presente. La sera seguente, il Corteo Storico ha sfilato lungo Corso Garibaldi, l’ampio e rettilineo viale alberato a tre carreggiate realizzato, per volere dei duchi Maresca, tra il XVIII ed il XIX secolo ad imitazione degli Champs Elysées di Parigi. Anche in quest’occasione si sono esibiti gli arcieri del suddetto gruppo.

Il presente fotoreportage è integrato dalle sottostanti sei immagini che ritraggono:

le luminarie accese in Piazza Vittorio Emanuele III (foto n. 1);

una riproduzione dell’Immagine della Madonna venerata da un capriolo nella selva dove sorse l’abitato serrano (foto n. 2);

gli arcieri (foto n. 3) ed i figuranti del Corteo Storico (foto n. 4) mentre rendono omaggio alla medesima immagine sacra deponendo i propri doni;

il manifesto dell’evento (foto n. 5);

una bandiera con il logo del millenario di Serracapriola (foto n. 6).

