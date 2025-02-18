 

Carnevale di Putignano 2026

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 11:00, a Putignano, si è svolta la sfilata dei giganteschi carri in cartapesta più i carri minori. Siamo alla 632ª edizione. Tema di quest’edizione è il ”Paradosso”.

Il Carnevale di Putignano, ”dove tutto è il contrario di tutto”, è organizzato, in maniera perfetta, dalla Fondazione Carnevale di Putignano, promosso e sostenuto da Città di Putignano, dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura.

Anche quest’anno il carnevale sta richiamando tantissimi turisti, sebbene il tempo finora non sia stato clemente, perché il carnevale di Putignano non è solo sfilata di carri in cartapesta ma è anche festa coinvolgente, luci, suoni, musica, divertimento, animazione, e aree food di prodotti caserecci e tradizionali. Dai palchi allestiti in Piazza Principe di Piemonte e Largo Porta Nova e Largo Porta Barsento i presentatori spiegavano la storia di ogni carro, divertendo molto il pubblico presente. Anche il 15 febbraio hanno presentato, in maniera estremamente divertente, i conduttori Renato Ciardoe Anita Gentile.

I carri allegorici
*Casinò Mirage (foto n. 2) – Associazione Farinella – il mondo del Casinò dispotico, perché il sistema vince sempre. Inconsapevolmente siamo pedine di ciò che è già deciso; di un sistema di algoritmi;
*MessIA (foto n. 3) – Associazione Con le mani – La società in miseria ed in guerra; gli uomini che non se ne rendono conto; uomini con il proprio cervello appiattito che obbediscono alle macchine e che adorano la IA;
*L’ultima corrida (foto n. 1 e 4) – Associazione culturale carta e colore – Finalmente, in una società che lotta per salvare le specie in via di estinzione ma allo stesso tempo permette lo spettacolo della corrida, il toro si ribella. Diventa indistruttibile ed i matador non possono più colpirlo ed umiliarlo;
*Lo strano caso dell’uomo che diceva di amare (foto n. 5 e 6) – Associazione Carta Bianca – In una società “moderna”, paradossalmente, per la donna, la casa diventa una prigione e la protezione diventa violenza: Femminicidio. È necessario spezzare le catene del patriarcato antico, le catene culturali e maschiliste;
*I draghi non esistono: la disabilità è solo negli occhi di chi guarda! (foto n. 7) – Associazione Cartaland – La storia di un di un drago cattivo che odia ed attacca un drago buono per la sua disabilità, perché è convinto che disabilità sia sinonimo di debolezza. Sconfitto e umiliato, il drago cattivo comprende che è necessario accettare e superare la disabilità, che non è mai una limitazione, anzi.
*Santissima dei Villeggianti (foto n. 8)Associazione l’isola che non c’è – Una Santissima dei Villeggianti che venera il panzerotto. Trattasi di critica sociale al fenomeno dilagante della mercificazione del turismo, del “mordi e fuggi”, che svende il nostro enorme patrimonio culturale.
*It’s my life (foto n. 9) – Associazione carteInRegola & Deni Bianco – L’uomo che è consapevole dell’importanza della libertà di scegliere dopo essersi liberato dalle catene costruite su moralismi, burocrazia, tradizioni, perché la vita non è fatta di solo doveri;
*Il Factoum dell’Inconcludenza (foto n. 10) – Associazione ARCAS – È la reinterpretazione del “Largo al factotum” di Rossini. Il paradosso della società moderna dove si corre per fare tutto ma, in pratica, non si fa nulla. È una società “multitasking” che fallisce.

Info:
L’ultima sfilata del carnevale di Putignano 2026 si svolgerà martedì 17 febbraio alle 19:00.
FONDAZIONE 
CARNEVALE DI PUTIGNANO 
Via Conversano 3/f 70017 Putignano (BA) 
tel/fax: +39 080 4911532
e-mail: info@carnevalediputignano.it
PEC: fondazionecp@peclegalmail.it 
ufficiostampa@carnevalediputignano.it

Carnevale di Putignano 2026
Carnevale di Putignano 2026

Carnevale di Putignano 2026
Carnevale di Putignano 2026

Carnevale di Putignano 2026
Carnevale di Putignano 2026

Carnevale di Putignano 2026
Carnevale di Putignano 2026

Carnevale di Putignano 2026
Carnevale di Putignano 2026

 
© Riproduzione Riservata
Autore: Diana Cocco (Diana Cimino - Cocco). 16 febbraio 2026 13:37.
Categorie: Costumi e Tradizioni.

Articoli Collegati

Carnevale di Putignano 2025

Carnevale di Putignano 2025

Domenica 16 febbraio 2025 si è svolta a Putignano la prima delle quattro sfilate...

18 febbraio 2025 10:36 / Commenta

Carnevale di Putignano 2024

Carnevale di Putignano 2024

Famoso e apprezzato in tutta Italia e all’estero, dal 4 al 17 febbraio 2024 si...

9 febbraio 2024 19:42 / 1 commento

Carnevale di Putignano 2023

Carnevale di Putignano 2023

Domenica 12 febbraio 2023, dopo due anni di stop per la pandemia, si è svolta la...

13 febbraio 2023 18:52 / Commenta

 
 

Nessun commento

Lascia un Commento

 
 
Info
Informazioni su Putignano
Foto, link utili, scuole, farmacie, etimologia, codice catastale, dati clima		Amministrazione Comunale
Sindaco, consiglieri, assessori, statuto comunale, stemma		Mappa Putignano
Cartina interattiva, foto satellitari, comuni limitrofi
Statistiche
Trend popolazione, distribuzione per età, tasso natività, redditi Irpef		Lista Banche
Sportelli bancari, codice ABI e CAB, mutui e finanziamenti		Previsioni Meteo
Tempo previsto, temperature, direzione del vento, orario alba e tramonto
 