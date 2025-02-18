Carnevale di Putignano 2026

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 11:00, a Putignano, si è svolta la sfilata dei giganteschi carri in cartapesta più i carri minori. Siamo alla 632ª edizione. Tema di quest’edizione è il ”Paradosso”.

Il Carnevale di Putignano, ”dove tutto è il contrario di tutto”, è organizzato, in maniera perfetta, dalla Fondazione Carnevale di Putignano, promosso e sostenuto da Città di Putignano, dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura.

Anche quest’anno il carnevale sta richiamando tantissimi turisti, sebbene il tempo finora non sia stato clemente, perché il carnevale di Putignano non è solo sfilata di carri in cartapesta ma è anche festa coinvolgente, luci, suoni, musica, divertimento, animazione, e aree food di prodotti caserecci e tradizionali. Dai palchi allestiti in Piazza Principe di Piemonte e Largo Porta Nova e Largo Porta Barsento i presentatori spiegavano la storia di ogni carro, divertendo molto il pubblico presente. Anche il 15 febbraio hanno presentato, in maniera estremamente divertente, i conduttori Renato Ciardoe Anita Gentile.

I carri allegorici

*Casinò Mirage (foto n. 2) – Associazione Farinella – il mondo del Casinò dispotico, perché il sistema vince sempre. Inconsapevolmente siamo pedine di ciò che è già deciso; di un sistema di algoritmi;

*MessIA (foto n. 3) – Associazione Con le mani – La società in miseria ed in guerra; gli uomini che non se ne rendono conto; uomini con il proprio cervello appiattito che obbediscono alle macchine e che adorano la IA;

*L’ultima corrida (foto n. 1 e 4) – Associazione culturale carta e colore – Finalmente, in una società che lotta per salvare le specie in via di estinzione ma allo stesso tempo permette lo spettacolo della corrida, il toro si ribella. Diventa indistruttibile ed i matador non possono più colpirlo ed umiliarlo;

*Lo strano caso dell’uomo che diceva di amare (foto n. 5 e 6) – Associazione Carta Bianca – In una società “moderna”, paradossalmente, per la donna, la casa diventa una prigione e la protezione diventa violenza: Femminicidio. È necessario spezzare le catene del patriarcato antico, le catene culturali e maschiliste;

*I draghi non esistono: la disabilità è solo negli occhi di chi guarda! (foto n. 7) – Associazione Cartaland – La storia di un di un drago cattivo che odia ed attacca un drago buono per la sua disabilità, perché è convinto che disabilità sia sinonimo di debolezza. Sconfitto e umiliato, il drago cattivo comprende che è necessario accettare e superare la disabilità, che non è mai una limitazione, anzi.

*Santissima dei Villeggianti (foto n. – Associazione l’isola che non c’è – Una Santissima dei Villeggianti che venera il panzerotto. Trattasi di critica sociale al fenomeno dilagante della mercificazione del turismo, del “mordi e fuggi”, che svende il nostro enorme patrimonio culturale.

*It’s my life (foto n. 9) – Associazione carteInRegola & Deni Bianco – L’uomo che è consapevole dell’importanza della libertà di scegliere dopo essersi liberato dalle catene costruite su moralismi, burocrazia, tradizioni, perché la vita non è fatta di solo doveri;

*Il Factoum dell’Inconcludenza (foto n. 10) – Associazione ARCAS – È la reinterpretazione del “Largo al factotum” di Rossini. Il paradosso della società moderna dove si corre per fare tutto ma, in pratica, non si fa nulla. È una società “multitasking” che fallisce.

Info:

L’ultima sfilata del carnevale di Putignano 2026 si svolgerà martedì 17 febbraio alle 19:00.

FONDAZIONE

CARNEVALE DI PUTIGNANO

Via Conversano 3/f 70017 Putignano (BA)

tel/fax: +39 080 4911532

e-mail: info@carnevalediputignano.it

PEC: fondazionecp@peclegalmail.it

ufficiostampa@carnevalediputignano.it

