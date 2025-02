Carnevale di Putignano 2025

Domenica 16 febbraio 2025 si è svolta a Putignano la prima delle quattro sfilate della 631ª edizione del famoso Carnevale di Putignano. Il tema scelto per l’edizione 2025 è Lo spirito della sovversione.

Il cielo grigio, la mattina era stata piovigginosa con temperatura rigida e un pochino di nebbia, ha causato la ritardata uscita di alcuni carri, posticipando di un’ora tutta la sfilata. Comunque, le avverse condizioni del tempo non hanno spaventato nessuno e il folto pubblico ha riempito le strade del percorso della parata. La precisa organizzazione della Fondazione Carnevale di Putignano, presidente Danilo Daresta, ha saputo perfettamente gestire la partecipazione dei tantissimi spettatori arrivati anche da città lontane.

Partito il corteo, la città si è colorata di luci, di suoni e musiche ad alto volume, di personaggi fantastici, figure di epoca passata e moderna, di imitazioni, di caricature, di allegorie di vari personaggi che hanno, come sempre, incantato, affascinato ed entusiasmato tutti i visitatori presenti, sia grandi sia piccini. Si stima che siano stati oltre 17mila.

Come ogni anno, il Carnevale di Putignano, dopo mesi di duro lavoro, con i suoi sette giganti di cartapesta, grandiosi carri allegorici, e i carri minori, ha dimostrato la bravura, la creatività, la tecnica perfetta dei maestri cartapestai.

I sette carri in corteo in ordine di uscita:

- Sovvertigine – Associazione “Con le mani”: Una ballerina circense, che indossa un vestito che nasconde le brutture del pianeta: sfrenata tecnologia, politica mondiale, guerra, denaro. Ci invita a ribellarci alle negatività per ritrovare la felicità, quindi, a sognare la Sovversione (foto n. 1);

- Regeneratio - Associazione “Cartaland”: Con il ritorno all’armonia con la natura e la rigenerazione spirituale di equilibrio tra bene e male (due cervi simbolici, cascata d’acqua e un giaciglio di foglie da cui pendono baby Groot, lo scheletro motociclista assassino di Ghost Rider) il dio celtico Cernunnos vuole salvare il nostro pianeta connettendosi alle radici spirituali e naturali per salvare il mondo (foto n. 2);

- Paradiso 2.0 – Associazione “L’Isola che non c’è”: Trattasi di un invito ad abbandonare tutto ciò che è effimero per tornare a godere della vita reale, dando giusta importanza ai veri valori. Si vede il piccolo Totò Cascio, seduto nella sala del Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, vicino ad altri bambini ormai automi. Un incitamento a dare meno importanza alle identità digitali, al mondo transitorio dei social network e agli schermi degli smartphone (foto n. 3);

- Le Gardien – Associazione “Carta in Festa”: Il “guardiano” simbolico ci invita a pensare criticamente per debellare la manipolazione sociale fatta di catene invisibili e riconquistare la vera libertà di pensiero ed espressione (foto n. 4);

- Fiori nei cannoni – Associazione “Carta&Colore”: L’arma di un soldato morto in guerra per difendere la propria patria si trasforma in strumento musicale e a quel punto il campo di battaglia diventa un luogo coloratissimo di pace. Inno alla Pace! (foto n. 5);

- Siamo fuori dal gregge – Associazione “Carta Bianca”: Il leader, eroe della rivoluzione cubana, Che Guevara, su un cavallo nero invita a diventare “pecore nere”, cioè al di fuori dal gregge, che rappresentano cambiamenti profondi e rivoluzionari della società in contrapposizione al gregge di “pecore bianche”, fragili e ingenue, simbolo di conformismo (foto n. 6);

- Che cuore grande che hai! – Associazione “Arteinregola e Deni Bianco”: Cappuccetto Rosso e il Lupo, riconciliandosi, diventano il simbolo della pace e non più della violenza, della distruzione e della propaganda bellica (foto n. 7).

Il programma del carnevale prevede, oltra alla sfilata dei carri, concerti, visita al museo, workshop, laboratori per bambini, punti informativi, aree food e tanti altri eventi.

Sull’App ufficiale del Carnevale di Putignano si può facilmente consultare il programma e la mappa del percorso della sfilata. Inoltre, la sera del 4 marzo sarà premiato il carro allegorico vincitore votato dal pubblico tramite l’App.

Info:

Acquisto biglietti online e/o all’info point.

Contatti: Fondazione Carnevale di Putignano – 080-4911532

info@carnevalediputignano.it

Le prossime sfilate:

- sabato 22 febbraio – ore 19:00

- domenica 2 marzo – ore 11:00

- martedì 4 marzo – ore 18:30

