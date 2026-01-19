La Grande Focara ” Novoli 2026 “

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento dell’accensione della Grande Focara di Novoli, uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo, il più maestoso del Mediterraneo. Un vero e proprio monumento d’arte, dedicato al patrono Sant’Antonio Abate: un gigante unico per dimensioni, 25 metri di altezza per 20 di diametro, che da oltre trecento anni ha radunato attorno a sé fedeli e spettatori di tutte le età, giunti da ogni parte della Puglia e non solo, per puntare gli occhi al cielo e assistere alla magia della Notte del Fuoco. Durante l’accensione della pira accompagnata con i fuochi d’artificio, si è potuto assistere al concerto di pizzica con l’artista Antonio Castrignanò e il suo gruppo.

Giovanni De Micheli (pejrò)

Novoli 16 gennaio 2026

