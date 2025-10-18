Giornate FAI d’Autunno “La Vie dei Murales”
Nelle Giornate FAI d’Autunno, i visitatori hanno avuto modo di visitare Le Vie dei Murales di Gallipoli Art District , il progetto dell’Associazione Farò e promosso dalla regione Puglia. Si tratta di grandi murales situati sulle facciate dei palazzi di Gallipoli,
A guidare i visitatori sono stati i ragazzi del Liceo Quinto Ennio in collaborazione con il FAI Salento Jonico.
Giovanni De Micheli (Pejrò )
Autore: peiro (giovanni de micheli). 18 ottobre 2025 00:12.
Categorie: Eventi e Spettacoli.
