Giornate FAI d’Autunno “La Vie dei Murales”

Nelle Giornate FAI d’Autunno, i visitatori hanno avuto modo di visitare Le Vie dei Murales di Gallipoli Art District , il progetto dell’Associazione Farò e promosso dalla regione Puglia. Si tratta di grandi murales situati sulle facciate dei palazzi di Gallipoli,

A guidare i visitatori sono stati i ragazzi del Liceo Quinto Ennio in collaborazione con il FAI Salento Jonico.

Giovanni De Micheli (Pejrò )

© Riproduzione Riservata