Giornate FAI d’Autunno Chiesa Santa Marina

Nelle giornate FAI d’Autunno 2025 si è potuto far visita a una piccola e antichissima chiesa in periferia della cittadina di Taviano , in provincia di Lecce. I visitatori hanno avuto modo di ascoltare i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Taviano – Francesco Dimo , che nell’occasione si sono trasformati in apprendisti ciceroni.

Santa Marina è una chiesetta rurale, costruita negli ultimi anni del Seicento. Dapprima fu dedicata a Santa Maria di Costantinopoli e poi a Santa Marina, molto amata e venerata dal popolo. Da un documento anonimo risulta che detta chiesetta era maggiormente frequentata e adibita al culto soprattutto nella Domenica in Albis, ovvero la domenica subito dopo Pasqua, per onorare la Vergine di Costantinopoli. Il largo spiazzo prospiciente la chiesa era pertanto, in quella domenica di primavera, meta obbligata di devoti.

Accanto al tempietto sorsero poi, in epoche successive, cinque edicole votive, la casa del custode, la cisterna e il forno. Recentemente restaurata, è stato tuttavia difficile riportare la chiesa allo stato originario. La chiesa, le arcate e le edicole un tempo erano affrescate con figure di Santi, di Angeli e motivi floreali. Così nei riquadri e nelle lunette, sulla volta a stella e sulle pareti: affreschi eseguiti nel secolo XVIII con colori vividi e bene accostati ma di cui è rimasto poco o niente.

Tutte le costruzioni del genere, di cui il Salento è ricchissimo, testimoniano l’antica devozione popolare, le tradizioni e il folklore paesano di un periodo molto importante sotto l’aspetto antropologico e sociale. Nel presbiterio si scorge l’effige di Santa Maria di Costantinopoli, mentre sulla lunetta a destra appare rappresentato San Domenico così come in quella sinistra San Francesco da Paola nell’atto di attraversare lo stretto di Messina su di una vela, lasciando intravedere, sul margine destro di detta lunetta, il porto di Gallipoli. Sulla parete orientale, alle spalle dell’ingresso, troviamo rappresentata Santa Cristina ed un guerriero. Sulla volta campeggiava invece l’immagine del Creatore attorniato da angeli.

