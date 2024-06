Giornata della Marina Militare-Corona D’Alloro Taviano 2024

Mentre il sole calava, sulla riva della marina di Mancaversa di Taviano (LE), con una corona di alloro in mare e sulle struggenti note del “Silenzio”, si è tributato l’Onore a tutti i marinai deceduti.

Questo è stato l’evento saliente per la festa della Marina Militare, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Taviano.

Dopo la partecipazione alla S. Messa, officiata da don Quintino De Lorenzis, in seguito alla quale si è declamata la Preghiera del Marinaio, da parte del socio anziano Sig. Mauro Nardulli (classe 1939) e la lettura dei nomi dei Soci defunti del sodalizio, sulla scogliera si sono tenuti gli interventi del presidente del gruppo, cav. Mario Nobile, del sindaco, dott. Giuseppe Tanisi, e del socio cav. Rocco S. De Micheli che ha rievocato, ai numerosi presenti, l’impresa di Premuda compiuta, 106 anni fa, dal valoroso comandante Luigi Rizzo.

Con Evviva la Marina e con un frugale convivio, ci si è dati appuntamento al prossimo anno.

