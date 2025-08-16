Festa Assunzione in cielo della Madonna 2025

A Valdaora, precisamente a Valdaora di Sopra, come in tutti i comuni del Trentino-Alto Adige, venerdì 15 agosto 2025 si è festeggiata l’Assunzione in cielo della Madonna – Ferragosto.

Per l’occasione dai balconi e dalle finestre delle case pieni di fiori colorati e profumati, dai campanili della chiese, che hanno suonato a lungo per ricordare a tutti questo importante evento, sventolavano le bandiere e gli stendardi del Tirolo.

A Valdaora di Sopra durante la Santa Messa, officiata dal Parroco di Valdaora, Perca, Vila di Sopra, Rüdiger Weinstrauch, nato a Paderborn in Vestfalia – Germania, canonico regolare dell’Abbazia di Novacella a Varna, sono state benedette le erbe.

Appena terminata la funzione, alle 9,30, dalla Chiesa di Maria Assunta di Valdaora di Sopra è partita la suggestiva Processione dell’Assunzione della Vergine che si è diretta sui verdi estesi campi tra le poderose montagne altoatesine.

In processione i fedeli del luogo hanno indossato i loro tradizionali abiti, cappelli, espressione dell’amore per la propria Patria, arricchiti da mazzolini di erbe e di fiori freschi del loro giardino e/o spontanei, offerti in seguito sul sagrato della chiesa al termine della funzione religiosa.

Per tutta la processione la banda “Musikkapelle Peter Sigmair – Olang” ha suonato; gli spari in aria a salve, durante la funzione sui campi e poi sul sagrato della chiesa, dei fucili della Compagnia degli “Schützen” hanno fatto sussultare i presenti, soprattutto i piccolini, per il forte rumore. Dopo le preghiere e canti nei campi e sul sagrato della chiesa di Maria Assunta, le statue e gli stendardi, preceduti dal parroco Rüdiger Weinstrauch, sono stati riportati in chiesa.

La festa è proseguita nel giardino di Valdaora di Sopra (Oberolang), dove era possibile gustare piatti tipici tirolesi con il sottofondo di musica della banda “Musikkapelle Peter Sigmair – Olang”.

