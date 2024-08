La festa dell’Assunta 2024

Il 15 agosto in tutti i Comuni del Trentino-Alto Adige si festeggia l’Assunzione in cielo della Madonna. Anche a Valdaora (Olang), per questa particolarmente sentita festa, sulle facciate delle case, dei balconi, delle finestre e sui campanili delle chiese sono esposte le bandiere e gli stendardi del Tirolo, che sventolano e colorano ancor più le abitazioni che già espongono tantissimi profumati e vivaci fiori.

A Valdaora di Sopra, già di primo mattino, le campane hanno suonato a lungo per richiamare i fedeli alla Santa Messa, durante la quale c’è stata anche la benedizione delle erbe. Ha officiato il Parroco di Valdaora, Perca, Vila di Sopra, Rüdiger Weinstrauch, nato a Paderborn in Vestfalia – Germania, canonico regolare dell’Abbazia di Novacella a Varna.

Alle 9,30, appena terminata la funzione, dalla Chiesa di Maria Assunta è partita la suggestiva Processione dell’Assunzione della Vergine che lentamente, con statue e stendardi, si è avviata sui campi con sullo sfondo le montagne e un bel cielo azzurro.

Come da tradizione, gli abitanti di Valdaora hanno indossato i loro tradizionali abiti, espressione dell’amore per la propria Patria, arricchiti da mazzolini di erbe e di fiori freschi del loro giardino e/o spontanei. Alcune donne li portavano in mano o nei cestini per poi offrirli sul sagrato della chiesa quando terminava la funzione. Come ogni anno, ha partecipato alla processione il Sindaco Georg Jakob Reden, che è anche componente della banda musicale di Valdaora.

La banda “Musikkapelle Peter Sigmair – Olang” ha accompagnato la processione con la sua musica; la Compagnia degli “Schützen” ha visto i suoi fucilieri sparare in aria a salve, facendo sussultare il pubblico, soprattutto i piccolini, per il forte rumore durante la funzione sui campi e poi sul sagrato della chiesa. Dopo le preghiere e canti nei campi e sul sagrato della chiesa di Maria Assunta, le statue e gli stendardi, preceduti dal parroco Rüdiger Weinstrauch, sono rientrati in chiesa.

Questo 15 agosto 2024, la processione e la festa, che segue nel giardino di Valdaora di Sopra (Oberolang), sono state favorite da una stupenda giornata fresca e soleggiata.

© Riproduzione Riservata

Segnala su