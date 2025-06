Infiorata del Corpus Domini 2025

Il 22 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, Patù, piccola località in provincia di Lecce, ha preparato la X edizione dell’infiorata, un momento di profonda devozione e bellezza condivisa.

Come ogni anno, le vie del paese diventano un tappeto di fiori, pazientemente disposti da mani esperte e cuori uniti, in un gesto collettivo che unisce arte, fede e tradizione.

Un cammino sacro e simbolico, fatto di petali, profumi e silenzi, che accompagna la processione e trasforma lo spazio urbano in un’opera corale.

La comunità si è prepara con la stessa cura e lo stesso amore di sempre. I fedeli e i ragazzi della parrocchia San Michele Arcangelo quest’anno si sono ispirati al tema della speranza, messaggio centrale del Giubileo indetto da Papa Francesco, che ha compiuto il suo passaggio terreno lo scorso 21 aprile.

Nei quadri dell’infiorata ci sono raffigurati il volto di papa Francesco e papa Leone XIV, la Colomba, il cuore di Gesù, il Battesimo, il Perdono, il servizio Lavanda dei Piedi e l’accoglienza, chiudendo poi con le note dell’Inno del Giubileo.

© Riproduzione Riservata