Infiorata del Corpus Domini Patù 2024

Anche quest’anno nel piccolo borgo del Capo di Leuca (nel Salento) Patù, la parrocchia San Michele Arcangelo ha organizzato e realizzata la IX edizione dell’Infiorata del Corpus Domini.

Gli alberi nella Bibbia è stato il tema scelto dagli organizzatori, che hanno voluto portare per noi tutti salentini che soffriamo nel vedere così le nostre campagne, un tempo piene di rigogliosi alberi di ulivo e ormai private del loro caratteristico verde.

Gli alberi sono creati da Dio come tutte le cose e l’uomo ne fa da dominio, e fa di tutto per mettersi in competizione con la natura.

Peccato!

