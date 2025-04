La processione del Giovedì Santo 2025

A Caltanisetta, giovedì 17 aprile 2025, si è svolta la suggestiva storica processione del Giovedì Santo.

Le strade del centro storico erano gremite di persone da tutta l’Italia che in profondo silenzio assistevano ad uno dei momenti più intensi della Settimana Santa. È il momento che prelude al silenzio del Venerdì Santo.

I preparativi, iniziati di primo mattino, hanno raggiunto il momento clou al tramonto quando le sedici Vare hanno iniziato il loro tragitto. Le Vare, enormi gruppi scultorei che rappresentano le scene del la Passione di Cristo e le stazioni della Via Crucis, hanno percorso le strade del centro storico, appena illuminate dalle luci dei lampioni, accompagnate dalla musica di diverse bande e spesso anche dai fuochi pirotecnici e dalle autorità. Erano presenti il Sindaco di Caltanissetta dal 2024 Valter Tesauro ed il Vescovo di Caltanisetta dal 2003 Mario Russotto. Ogni tanto si fermavano anche per permettere agli spettatori di ammirare la “vara” e ai portatori, “portatori di vara” o “mastrani” o “mastru di vara”, del pesante ”fercolo”, cioè la portantina che viene utilizzata per trasportare in processione i simulacri, di riposare.

Le sedici Vare sono state realizzate tra il 1883 e il 1902.

Tutti i presenti, sia i turisti sia i nisseni si sono molto emozionati oltre ad essere incantati dalle scene religiose e culturali che passavano dinanzi a loro.

