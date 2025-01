Marcialonga Nicolaiana 2025

Mercoledì 1° gennaio 2025, si è svolta a Bari la 26^ edizione della Marcialonga Nicolaiana, passeggiata ludico-motoria, organizzata dalla UISP – presidente Tiziana Zenzola, in collaborazione con CSI Bari – presidente Serafina Grandolfo , Coni Puglia, Società Road Runners Bari – presidente Rino Piepoli, Associazione Nazionale Bersaglieri, Unione Veterani dello Sport, Scuola Cani Salvataggio Nautico – presidente Donato Castellano, numerose realtà associative locali e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bari.

I partecipanti alla Marcialonga Nicolaiana si sono incontrati alle 10,15 sulla spiaggia di Pane e Pomodoro; alle 10,30 si sono incamminati per raggiungere la Basilica di San Nicola per la Santa Messa e per la benedizione di Padre Priore Giovanni Distante. Alle 11,30, preceduti dai Bersaglieri in bicicletta, si sono diretti sul lungomare di Bari per tornare alla Spiaggia di Pane e Pomodoro.

Per celebrare festosamente il 2025, alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese, molti dei partecipanti alla Marcialonga Nicolaiana si sono tuffati nelle acque gelide del mare, sebbene il clima fosse molto rigido e la nebbia coprisse insolitamente la città di Bari. Per il rituale bagno a mare del 1° gennaio alcuni dei temerari partecipanti indossavano parrucche colorate, cappellini e vestiti natalizi e sventolavano bandiere biancorosse e tricolore, striscioni, fumogeni colorati. Tra i temerari c’erano l’assessore comunale di Bari allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy Pietro Petruzzelli e l’europarlamentare dal 2024, ex sindaco di Bari, Antonio Decaro. Allietava i festeggiamenti ed il rituale brindisi e panettoni la banda del Convitto nazionale Cirillo di Bari.

Per partecipare alla marcialonga era necessario iscriversi gratuitamente su bari@uisp.it.

© Riproduzione Riservata