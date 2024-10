87ª Fiera Campionaria Internazionale 2024

A Bari, si è conclusa la 87ª edizione della Fiera Campionaria Internazionale.

La Nuova Fiera del Levante, contratto stipulato dal 7 novembre 2017, si è svolta da sabato 28 settembre 2024 a domenica 6 ottobre 2024.

Il tema di questa Fiera è stato “Oltre i confini, dove l’Oriente incontra l’occidente”, dedicato all’attività di Nuova Fiera del Levante srl che punta a spingersi oltre e a guardare al futuro.

Nella sala 2 del Centro Congressi della Fiera del Levante , il 1° ottobre, il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli ha presentato “Terra del G7”, un marchio promosso da Unioncamere Puglia per aumentare l’interesse verso i territori e le eccellenze produttive e, soprattutto, per valorizzare le imprese e le pubbliche amministrazioni che hanno supportato il summit del G7 svoltosi in Puglia a giugno.

L’affluenza, secondo i comunicati stampa, è stata da record: nel fine settimana dell’apertura si sono registrati 60.000 ingressi; oltre 240.000 complessivamente. Come sempre la “Galleria delle Nazioni” ha attirato tanti visitatori.

Mappa: Arredamento, Arredo per esterni, Assessorato agricoltura Regione Puglia, Automotive, Banche e Istituzioni, Benessere & Relax, Centro Congressi del Levante, Creative Hubs, Edilizia Abitativa, Galleria delle Nazioni, Innovazione & Tecnologie, Luna Park, Punti Ristoro, Shopping, Sicilia, Telefonia, Terzo Settore, food – enogastronomia con la partecipazione di eccellenti aziende pugliesi e la “Coldiretti”. Nella zona della rappresentanza delle Forze dell’Ordine era anche possibile prenotarsi per una simulazione di volo delle nostre Frecce Tricolori.

Nel corso della 87ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante si sono svolti vari spettacoli ed eventi gratuiti. All’esterno e all’interno dei padiglioni spesso si è assistito a spettacoli di artisti, spettacoli itineranti di artisti di strada ed esibizioni, come quello del Circo Bianco. Dalle 20.30, nell’area eventi, per il il “Levante Music Party”, organizzato da Radionorba, presentato da Pupo, si sono esibiti Corona, Paolo Meneguzzi, Alexia, Valeria Rossi, Haiducii, Luca Dirisio, Sugarfree, Davide Demarinis, Doublee Dee. Al ”Pop Fest” hanno avuto luogo djset, concerti, live performance; per la ”Soul-Dance Disco gli Adika Pongo e la “band Pummarola Sound; a ”Che sera in Fiera!”, condotto da Valentina Persia, organizzato da Telenorba, hanno partecipato Boccasile & Maretti, Mario Rosini, Antonino, i Terraròss, Giovanni Cacioppo, ; lo spettacolo dello showman barese Renato Ciardo e la band Dirotta Su Cuba, organizzato da Telebari. I due testimonial di questa Fiera Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo hanno presentato lo spettacolo ”Il cotto e il crudo”; per Non so che fare prima, si è esibito il cast del format televisivo teatrale ”Mudù” con Uccio De Santis, Antonella Genga, Umberto Sardella, Giacinto Lucariello.

Per l’ultimo giorno della 87ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante si è esibito con il suo concerto rock e blues il grande cantastorie Edoardo Bennato (foto nn. 9 e 10).

Il biglietto per visitare la Campionaria Internazionale (compreso gli spettacoli) era acquistabile on line a 2,5€; ai botteghini a 5€.

L’orario è stato, tutti i giorni, dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva; fino alle 24.00 per gli eventi programmati.

Lungomare Starita, 4 (Bari)

info@nuovafieradellevante.it

