Grande festa nel chiostro comunale per la squadra di calcio del Casarano, squadra appena riapprodata in Serie D. “Il Rosso e l’Azzurro” è il titolo della serata che il 30 maggio ha visto la partecipazione di dirigenti, calciatori e tifosi per gioire per la stagione strepitosa appena conclusa, avendo centrato il cosiddetto “triplete”.

Entusiasmo a mille tra dirigenti e tifosi, dove si punta a ricalcare i gloriosi passi di alcuni anni fa. Durante la serata sono stati premiati il presidente della società sportiva Gianpiero Maci, Giuseppe Pisano, responsabile addetto stampa, l’allenatore Pasquale De Candia, il presidente della Leo Shoes Antonio Sergio Filograna, sponsor della squadra, i calciatori Carlo Vicedomini e Nicolas Di Rito, capitano e capocannoniere del Casarano calcio, il sindaco Gianni Stefano e Antonio Scarangella, presidente di “Casarano tricolore 1994”, che negli scorsi anni ha portato, in tutti gli stadi dove giocava la Nazionale italiana, il famoso striscione Casarano Tricolore. Presentatore dell’evento il giornalista Bruno Conte.

© Riproduzione Riservata