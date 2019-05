PREMIO APULIONS 2019

Missioni di pace” è stato il tema della XII edizione del Premio Apulions svoltasi venerdì 17 maggio, presso l’auditorium comunale “Gino Pisanò” di Casarano. Ospite d’onore della manifestazione organizzata dal locale Lions club e’ il generale Salvatore Farina, Capo di Stato maggiore dell’Esercito italiano, che ha dialogato con il giornalista Antonio Memmi.

Insieme all’ideatore del premio, il giornalista Oronzo Russo, e’ intervenuto il sindaco Gianni Stefàno e la presidente del Lions club Casarano, Tiziana Marigliano. A seguire è stato il giornalista Alberto Nutricati a dialogare con Massimo Ciliberti, Ezio Leucci, Roberto Lupo e Leda Schirinzi, medici Lions impegnati in missioni umanitarie. In conclusione l’intervento di Pasquale Di Ciommo, governatore del distretto Lions di Cerignola e per finire intermezzo musicale con il grande maestro Ermanno Corrado.

© Riproduzione Riservata