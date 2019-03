Come ogni anno a Casarano si svolge la festa di S. Giuseppe. La comunità casaranese, dopo la processione del santo per le strade del centro e la celebrazione Eucaristica, e la parrocchia di S. Domenico, con il parroco don Antonio Schito, hanno offerto ai fedeli la tradizionale pasta con i ceci.

La festa si è spostata in via Pimentel, dove si è svolta l’accensione della foca e la gara della cuccagna (palo ingrassato) con i ragazzi che si sono cimentati a salire in cima e, dopo vari tentativi, sono riusciti a prendere la bandiera.

