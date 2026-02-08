Con la consegna della chiave della città alla Parca, mascotte del carnevale, il 7 febbraio 2026 è iniziata la 67ª edizione del Carnevale di Montescaglioso.

Domenica 8 febbraio2026, in una bella assolata giornata, in Viale Giovanni XXIII, alle 10:00, i montesi, curiosi e appassionati del carnevale hanno assistito alla sfilata dei carri allegorici del Carnevale Montese 2026.

I quattro carri allegorici, realizzati da gruppi di giovani cartapestai montesi, hanno sfilato per le vie della città preceduti dalla Murgia’s Street Band euro BAND di Altamura (foto n. 9) e dagli artisti Miky&RoArtevents di Matera. Per tutta la giornata si sono susseguiti spettacoli, sfilate, eventi, balli di gruppo animati, attrazioni con installazioni di cartapesta, il Villaggio del Carnevale, il circo con animazione Disney, spettacoli musicali, il concorso “Maschera Baby” e “street food”. Tra le maschere anche il famoso ”Cucibocca” (foto n. 5), misteriosa figura vestita con mantello o vecchio cappotto neri, in testa un cappellaccio o un disco di canapa da frantoio, il viso incorniciato da folte barbe bianche e gli occhiali arancioni fatti con la buccia dell’arancia, ai piedi le catene spezzate, in mano un canestro con una lucerna ed un lungo ago con cui minacciano di cucire la bocca ai bambini che girano in paese invece di essere a casa. Simpaticissimo e numeroso il gruppo ”U Sceriff” di Corato (foto n. 7).

I quattro carri allegorici: “Sogno nel cassetto” dei Matti da Saldare – un invito a continuare a sognare (foto n. 1);

“Respira” dei Ragazzi Fuori – relativo alle fragilità emotive dei più giovani (foto n. 4);

“Leoni da tastiera” dei Maghi della Cartapesta- attenziona sul mondo del web (foto n. 3);

”Cultura e tradizione popolare … un paese da esplorare” di La capa Gira (foto n. 2) – celebrazione della cultura e tradizione popolare montese.

Il Carnevale Montese continuerà fino al Martedì Grasso, con spettacoli musicali di DJ set by De Xenia e Rossella Dipierro, la Futura Band Live ed il gran finale che vedrà la partecipazione speciale della guest star Cristiano Malgioglio. Lunedì 16 febbraio si svolgerà il corteo nuziale tradizionale U Zit e a Zit, a cura della Pro Loco; il corteo nuziale baby a cura dell’Associazione Mani in Pasta, la cerimonia del matrimonio civile, i festeggiamenti “Cumblumend” e, per terminare, lo sfascio della pignata.

Martedì Grasso, 17 febbraio 2026, è la giornata della sfilata del Carnevalone a cura della Pro Loco e la sfilata dei Gruppi Spontanei (foto n. 6). Nel pomeriggio è previsto il suggestivo Laser Show, seguito dalla sfilata dei carri allegorici e alle 21:00 il tradizionale funerale del carnevale, ed infine la pira ardente dell’Associazione La Lampa. Dopo le premiazioni ufficiali ed i ringraziamenti con l’intervento del sindaco Vincenzo Zito, il Carnevale di Montescaglioso si concluderà con musica a cura di DJ locali ed DJ set di Rocco D’Elicio e Konfucio Voice, per una serata ”Back to ’90 e 2000”.

© Riproduzione Riservata