Fiera del Fischietto in Terracotta 2026

A Rutigliano, durante il fine settimana 17 – 18 gennaio 2026 ed il prossimo 24 – 25 gennaio 2026 si svolge la famosa Fiera dei Fischietti in Terracotta che celebra ”l’eccellenza artistica e l’originalità di un manufatto unico che rappresenta, da secoli, l’identità rutiglianese”. Come ogni anno, durante la Fiera, si svolgerà la 37esima edizione del Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta alla quale partecipano artisti provenienti da tutta l’Italia. Il tema del concorso 2026 è ”Fischiare oh oh.. Omaggio in terracotta alla musica italiana”. Il vincitore del premio speciale “Fischietto Popolare 2026” sarà nominato venerdì 30 gennaio 2026 alle 18:30.

Subito dopo la benedizione degli animali del 17 gennaio sul sagrato della chiesa di San Domenico alle ore 16:00, giorno dedicato aSant’Antonio Abate, parte la Fiera che comprende visite guidate, artigianato, laboratori, incontri con i maestri artigiani, vendita di manufatti in terracotta, intrattenimento, animazione musicale e artisti di strada, gastronomia. Tra i tantissimi personaggi utilizzati per i fischietti in terracotta ci sono anche i personaggi della politica italiana e mondiale. Non potevano mancare l’appena eletto presidente della Regione della Puglia Antonio Decaro (7 gennaio 2026) ed il 47º Presidente degli Stati Uniti d’America (dal 2025) Donald Trump.

Lo scorso fine settimana, presso il Museo del Fischietto, la Pro Loco di Rutigliano ha trattato le storie di sant’Antonio Abate e ha presentato il libro ”Fischiando fischiando..” di Franco Valenzano. La sera i visitatori sono stati allietati dalla ”La Josa” di ROOM 70018 e poi tutti con il naso all’insù in Largo D. Divella con il simbolico lancio del pallone aerostatico.

Il prossimo 24 e il 25 gennaio 2026 nel centro storico di Rutigliano, si svolgerà il Tour Galloforie- Museo civico archeologico ”Grazia e Pietro Di Donna”/b> e, per i bambini, il laboratorio di ceramica dedicato ai fischietti Per chi vorrà recarsi a Cortile Castello potrà vedere, proiettato sulla Torre Normanna, un video-mapping dal titolo ”La Torre racconta..” di storie, curiosità sulla tradizione del fischietto in Terracotta della cittadina mentre in piazza Umberto I all’Urban Center, Gocce di Luna APS e Galloforie coinvolgeranno i presenti in letture rispettivamente su ”Storie d’inverno” e ”Picciafuoco 2026”; e la degustazione “Bveim: calici paesani”.

La mattina di domenica 25 gennaio ci sarà il concerto itinerante della banda Gran Concerto Bandistico “Città di Rutigliano”, in contemporanea con il workshop creativo solidale “ColoriAMO la terra”, mentre nella Biblioteca Comunale le letture dal titolo “Fischia la paura”. Chi si sposterà al Didonna Sporting Club potrà assistere al torneo di padel “We Padel frisck” del ”We sport”.

Ambasciatori della Fiera dei Fischietti in Terracotta 2026 saranno Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo lo storico duo ”Toti e Tata” che riceveranno il prestigioso riconoscimento nel Teatro Metamorfosi domenica 25 gennaio 2026.

La novità di questa Fiera 2026 è il Tour Galloforie Fiera del Fischietto 2026, una visita tra i musei di Rutigliano dedicata al fischietto in terracotta.

Info:

17 – 18 gennaio 2026 – zona adiacente la Pineta Comunale;

24 – 25 gennaio 2026 – centro storico

© Riproduzione Riservata