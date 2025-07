Rievocazione storica dell’antico rito del Tarantismo[[Galatina]] 2025

Durante i festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo a Galatina si rievoca lo storico rito del tarantismo, è una tradizione antica profondamente radicata nell’anima del Salento. Secondo la tradizione popolare, i Santi Pietro e Paolo erano proprio loro a intercedere per la guarigione delle donne morse dalla taranta, il mitico ragno che, con il suo morso, provocava uno stato di trance e di follia. Nei secoli passati, si credeva che queste donne, dette tarantate, potessero trovare sollievo e salvezza solo danzando freneticamente al ritmo incalzante dei tamburelli. Questo rituale, che oggi rivive nella festa, rappresentava un momento di liberazione e di guarigione collettiva, dove la musica e la fede si univano in un linguaggio universale.

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo, cuore spirituale della città, è il luogo simbolico in cui la tradizione vuole che le tarantate si recassero per chiedere la grazia. Qui, la leggenda si fonde con la storia: una devozione antica che ha plasmato l’identità di Galatina e che ogni anno torna a splendere in questi giorni di festa.

